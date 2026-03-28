أكثر 10 لاعبين مشاركةً مع منتخب نيجيريا (النسور الخضراء)

اقترب أليكس إيوبي وموسى سيمون من تحقيق إنجازات دولية هامة بعد مشاركتهما في فوز نيجيريا الودي 2-1 على المنتخب الإيراني في أنطاليا، تركيا، يوم الجمعة.

تؤكد مشاركاتهم الأخيرة على نفوذهم المتزايد داخل تشكيلة منتخب النسور الخضراء، وتضعهم على أعتاب الانضمام إلى مجموعة النخبة من اللاعبين الذين حصلوا على 100 مباراة دولية مع أبطال أفريقيا ثلاث مرات.

مع تزايد أهمية الاستمرارية وطول العمر في المسيرة المهنية الدولية، يبقى بلوغ هذه الإنجازات علامة تميز. هنا، Completesports.com's AdEBOYE ​​AMOSU يسلط الضوء على أكثر 10 لاعبين مشاركة في تاريخ منتخب النسور الخضراء.

أحمد موسى (111 مباراة، 16 هدفًا)

يحمل أحمد موسى حاليًا الرقم القياسي كأكثر لاعب مشاركة مع منتخب نيجيريا، حيث شارك في 111 مباراة.

أعلن المهاجم متعدد المواهب، الذي ظهر لأول مرة مع أبطال أفريقيا ثلاث مرات في سن 17 عاماً، اعتزاله كرة القدم الدولية في 17 ديسمبر 2025.

ويحمل اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يشغل حالياً منصب لاعب ومدير عام لفريق كانو بيلارز في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، لقب أول نيجيري يسجل في بطولتين لكأس العالم لكرة القدم.

فينسنت إنياما (101 ظهورًا)

يُعتبر على نطاق واسع أحد أعظم حراس المرمى الذين أنجبتهم أفريقيا على الإطلاق. كان إنياما اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب النسور الخضراء حتى تجاوزه أحمد موسى في نوفمبر 2021.

لعب حارس مرمى إنييمبا السابق مع منتخب النسور الخضراء لمدة 13 عامًا، بعد أن خاض أول مباراة له ضد منتخب هارامبي ستارز الكيني في مايو 2002.

لعب اللاعب البالغ من العمر 43 عامًا في ثلاث بطولات لكأس العالم (2002، 2010، و2014) وست بطولات لكأس الأمم الأفريقية.

كان جزءًا من فريق النسور الخضراء الذي فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية في جنوب إفريقيا عام 2013.

جوزيف يوبو (100 مباراة دولية، 7 أهداف)

صنع يوبو التاريخ كأول لاعب في منتخب نيجيريا يصل إلى 100 مباراة دولية. وقد حقق هذا الإنجاز خلال خسارة نيجيريا أمام فرنسا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، والتي كانت آخر مباراة له مع منتخب غرب أفريقيا.

اقرأ أيضا:مباراة ودية: سيمون وآدامز يسجلان هدفين ليقودا النسور الخضراء للفوز على إيران 2-1

قاد المدافع السابق منتخب نيجيريا للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2013 في جنوب أفريقيا، كما مثل البلاد في بطولات كأس العالم لكرة القدم 2002 و2010 و2014.

أليكس إيوبي (97 مباراة دولية، 10 أهداف)

شارك لاعب خط وسط فولهام في مباراته رقم 97 مع منتخب النسور الخضراء في المباراة الودية ضد المنتخب الإيراني (الفريق الوطني) في أنطاليا، تركيا، يوم الجمعة.

مثّل إيوبي إنجلترا على مستوى الشباب قبل أن يغير ولاءه الدولي في عام 2015.

كان خريج أكاديمية أرسنال جزءًا من تشكيلة نيجيريا المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، كما شارك أيضًا في أربع بطولات لكأس الأمم الأفريقية.

لا يزال عمره 29 عامًا فقط، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتجاوز الرقم القياسي المسجل باسم أحمد موسى في عدد المباريات مع منتخب النسور الخضراء.

موسى سيمون (96 مباراة دولية، 11 هدفًا)

لاعب آخر يقترب من الوصول إلى 100 مباراة مع منتخب النسور الخضراء، حيث حقق نجم نادي باريس إف سي مباراته الدولية رقم 96 ضد إيران يوم الجمعة، مسجلاً هدف الفريق الافتتاحي.

شارك اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لأول مرة مع منتخب النسور الخضراء في مباراة ودية دولية ضد أوغندا في 25 مارس 2015.

أدت الإصابة إلى استبعاد الجناح من كأس العالم 2018 في روسيا، لكنه شارك في تشكيلات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

جون ميكيل أوبي (91 مباراة، 6 أهداف)

امتدت مسيرة ميكيل الدولية من عام 2005 إلى عام 2019. وقد شارك لاعب خط وسط تشيلسي السابق في 91 مباراة مع منتخب النسور الخضراء، حيث ظهر في خمس بطولات لكأس الأمم الأفريقية وكأسين عالميتين.

كان اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً عضواً في الفريق الذي فاز بكأس الأمم الأفريقية 2013. كما مثّل نيجيريا على مستوى منتخبي تحت 17 عاماً وتحت 20 عاماً، بالإضافة إلى مشاركته في الألعاب الأولمبية.

يُعتبر على نطاق واسع أحد أكثر لاعبي خط الوسط تأثيراً في نيجيريا.

نوانكو كانو (86 مباراة، 12 هدفًا)

لعب المهاجم السابق الملقب ببابيلو مع منتخب النسور الخضراء بين عامي 1994 و 2011. وكان اللاعب النيجيري الأكثر مشاركة في المباريات الدولية على الإطلاق إلى جانب مودا لاوال حتى تجاوزهما جوزيف يوبو في عام 2012.

برز كانو على الساحة العالمية في سن المراهقة، حيث تألق في فوز نيجيريا بكأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم عام 1993.

كما لعب أيضاً لأندية أوروبية كبرى من بينها أياكس وإنتر ميلان وأرسنال.

مودا لاوال (86 مباراة، 11 هدفًا)

كان لاوال أول لاعب نيجيري يشارك في خمس نسخ من بطولة كأس الأمم الأفريقية. ولا يزال لاعب خط الوسط الراحل أحد أساطير كرة القدم النيجيرية الأكثر احتراماً.

كان عضواً رئيسياً في فريق النسور الخضراء آنذاك (الذي يُعرف الآن باسم النسور الخارقة) والذي فاز بكأس الأمم الأفريقية على أرضه عام 1980.

سجل لاوال 11 هدفاً لنيجيريا.

ويليام تروست إيكونج (82 مباراة، 8 أهداف)

ظهر تروست-إيكونغ، المولود في عائلة مختلطة من أصول هولندية ونيجيرية، لأول مرة مع منتخب النسور الخضراء في عام 2015.

اقرأ أيضا:مباراة ودية: النسور كانوا أقوياء بدنياً – غالنوي يعلق على خسارة إيران أمام نيجيريا

سبق لمدافع الأهلي (قطر) أن مثل هولندا على مستوى الشباب قبل أن يغير ولاءه الدولي.

وهو يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها مدافع في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، برصيد خمسة أهداف، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي سجله ستيفن كيشي.

أكد تروست-إيكونغ اعتزاله اللعب الدولي لكرة القدم في 4 ديسمبر 2025، قبل أسابيع من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

أوستين "جا جاي" أوكوشا (73 مباراة، 14 هدفًا)

يُعتبر أوكوشا أحد أعظم لاعبي كرة القدم الأفارقة على مر العصور، وقد شارك في 73 مباراة مع منتخب النسور الخضراء، وسجل 14 هدفاً.

كان مايسترو خط الوسط جزءًا من "الجيل الذهبي" لمنتخب النسور الخضراء الذي حقق أول تأهل لنيجيريا على الإطلاق لكأس العالم FIFA في عام 1994.

كما لعب أوكوشا دورًا حاسمًا في فوز نيجيريا بكأس الأمم الأفريقية عام 1994 في تونس، وشارك في ثلاث بطولات لكأس العالم لكرة القدم.



