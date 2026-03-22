عشرة لاعبين نيجيريين يتصدرون عناوين الصحف في جميع أنحاء أوروبا في موسم 2025/26

مع دخول موسم كرة القدم الأوروبية 2025/2026 مرحلته الحاسمة، واصل اللاعبون النيجيريون ترسيخ مكانتهم في أبرز دوريات القارة. فمن هدافين بارعين إلى لاعبي خط وسط فاعلين ودفاعيين صلبين، قدم هؤلاء النجوم أداءً متميزاً في كل من البطولات المحلية ودوري أبطال أوروبا.



يسلط هذا التقرير الضوء على عشرة لاعبين نيجيريين تصدروا عناوين الصحف باستمرار بفضل مساهماتهم الرائعة مع أنديتهم هذا الموسم.



فيكتور أوسيمين (جالاتا سراي)



كان اللاعب الدولي النيجيري لا يمكن إيقافه، حيث سجل 31 هدفاً وقدم ست تمريرات حاسمة في 36 مباراة في جميع المسابقات.



وصل أوسيمين إلى هدفه رقم 200 في مسيرته الكروية في فبراير 2026، مما يؤكد أهميته من خلال العديد من العروض الرئيسية في دوري أبطال أوروبا.

أديمولا لوكمان (أتلتيكو مدريد)



منذ وصوله إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، أثبت جناح أتالانتا السابق نفسه بسرعة، حيث ساهم بالأهداف والتمريرات الحاسمة في كل من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.



كما تم اختياره ضمن أفضل تشكيلة في كأس الأمم الأفريقية 2025، ولا يزال من أفضل اللاعبين أداءً في أوروبا.



بول أونواتشو (طرابزون سبور)



منذ أن أصبح انتقاله نهائياً، أصبح أونواتشو قوة مهيمنة في الدوري التركي الممتاز، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 21 هدفاً.



حقق رقماً قياسياً للنادي بتسجيله في ثماني مباريات متتالية في الدوري، وجمع 23 هدفاً في جميع المسابقات، بما في ذلك 12 هدفاً خلال سلسلة تسجيل أهداف من 10 مباريات.



أليكس إيوبي (فولهام)



برز اللاعب النيجيري الدولي كأحد أبرز لاعبي فولهام في موسم 2025/26، وغالباً ما يوصف بأنه "نبض" الفريق تحت قيادة المدرب ماركو سيلفا.

قدّم أداءً مميزاً أمام فرق قوية، بما في ذلك تسجيل هدف وصناعة آخر في فوز فريقه على ليفربول بنتيجة 3-2، كما سجّل هدفاً في مرمى توتنهام. وبحلول فبراير 2026، تفوّق إيوبي على نوانكو كانو ليصبح اللاعب النيجيري صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز (أكثر من 30 تمريرة).



أكور آدامز (إشبيلية)



كان المهاجم في حالة رائعة مع إشبيلية خلال موسم 2025/26، وخاصة بعد عودته من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.



منذ انضمامه في يناير 2025، سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 23 مباراة في الدوري الإسباني حتى أوائل مارس 2026.



رافاييل أونيديكا (كلوب بروج)



يُعد أونيديكا شخصية محورية في خط الوسط، وقد أبهر الجميع باستمرار في المسابقات المحلية والأوروبية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.



يُلقّب بـ"المحرك الصامت"، وقد ساهم بتسجيل أهداف ضد أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى تقديم تمريرات حاسمة. ورغم تسجيله هدفاً واحداً فقط في 20 مباراة بالدوري، إلا أنه لا يزال أحد أكثر لاعبي خط الوسط الواعدين في الدوري البلجيكي الممتاز.

صامويل تشوكويزي (فولهام)



لقد ترك تشوكويزي بصمة قوية خلال فترة إعارته إلى فولهام من ميلان، حيث برز كعنصر هجومي رئيسي.



اشتهر بسرعته وركضه المباشر، وقد ساهم بشكل مباشر في خمسة أهداف في ست مباريات خلال فترة مميزة، حيث بلغ متوسط ​​مساهمته في تسجيل هدف كل 40 دقيقة.



كالفين باسي (فولهام)



عزز باسي سمعته كلاعب دفاعي صلب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصل على مكان في التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية 2025.



وقد حظي مدافع أياكس السابق بالإشادة لقوته وسرعته وهدوئه في التعامل مع الكرة، حيث شارك في 22 مباراة وسجل هدفاً واحداً بينما يسعى فولهام للتأهل إلى البطولات الأوروبية.



موسى سيمون (نادي باريس/نادي نانت)



اشتهر سيمون بإبداعه في الدوري الفرنسي، وقد واصل تقديم مساهمات رئيسية لفريقه.



شارك في 23 مباراة مع باريس إف سي في الدوري، مسجلاً ثلاثة أهداف ومقدماً تمريرتين حاسمتين، ولعب دوراً محورياً في مسيرة الفريق. وفي مارس 2026، وصل إلى إنجاز تاريخي بالوصول إلى 200 مباراة في الدوري الفرنسي الممتاز.

جيفت أوربان (هيلاس فيرونا)



لقد استمتع أوربان بفترة رائعة مع هيلاس فيرونا خلال موسم 2025/26 من الدوري الإيطالي أثناء إعارته من هوفنهايم.



أصبح أصغر لاعب أجنبي يسجل هدفًا لفيرونا ضد يوفنتوس في تاريخ الدوري الإيطالي (23 عامًا و65 يومًا)، وذلك في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، وهو أداءٌ استحق عليه جائزة أفضل لاعب في المباراة. وقد سجل سبعة أهداف وصنع هدفين في 23 مباراة بالدوري.



