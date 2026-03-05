عشرة لاعبين بارزين يستحقون المتابعة في بطولة كأس العالم للوافد 2026

ستنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026 (WAFCON) في وقت لاحق من هذا الشهر في المغرب، لتجمع بعضًا من أفضل المواهب الكروية من جميع أنحاء القارة.

من المتوقع أن تكون المنافسة على الجائزة الكبرى أكثر حدة، حيث ستكون البطولة بمثابة تصفيات لكأس العالم للسيدات 2027.

وبعيداً عن الفخر الوطني والمجد القاري، ستنظر العديد من نجمات كرة القدم النسائية الأفارقة إلى هذه البطولة على أنها منصة رئيسية لرفع مكانتهن على الساحة العالمية.

في هذا المقال، يقدم أديبوي أموسو من موقع Completesports.com نبذة عن 10 لاعبين من المتوقع أن يتألقوا في بطولة كأس العالم للوافد 2026.

إستر أوكورونكو (نيجيريا، نادي تورنتو لكرة القدم)

كانت لاعبة جناح فريق تورنتو لكرة القدم واحدة من أبرز لاعبات فريق سوبر فالكونز في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2024.

سجل أوكورونكو هدفين وقدم ست تمريرات حاسمة في ست مباريات مع فريق جوستين مادوجو.

أشعلت ركلة الجزاء الحاسمة التي سددها المهاجم متعدد المواهب في المباراة النهائية ضد المغرب شرارة فوز نيجيريا بنتيجة 3-2 بعد عودتها من التأخر.

كما فازت بثلاث جوائز لأفضل لاعبة في المباراة خلال البطولة، بما في ذلك في المباراة النهائية ضد المغرب.

غزلان الشباك (المغرب، الهلال)

سجلت قائدة منتخب إنجلترا للسيدات (اللبؤات الأطلسيات) خمسة أهداف في بطولة كأس العالم للرجبي 2024، وحصلت على جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي.

تُوّجت شباك، التي تم اختيارها أيضاً ضمن فريق البطولة، بجائزة أفضل لاعبة أفريقية لعام 2025 في ديسمبر الماضي، لتصبح أول مغربية تحصل على هذه الجائزة.

باربرا باندا (زامبيا، أورلاندو برايد)

تُعتبر لاعبة كرة القدم الأفريقية لعام 2024 أكبر نجمة في زامبيا وواحدة من أكثر اللاعبات الهجوميات رعباً في أفريقيا.

باندا هو الهداف التاريخي لكرة القدم الأولمبية في أفريقيا، حيث سجل ثلاثة أهداف ثلاثية في دورتين أولمبيتين.

سجل مهاجم أورلاندو برايد 57 هدفاً في 63 مباراة مع منتخب زامبيا.

رشيدات أجيبادي (نيجيريا، باريس سان جيرمان)

حصل أجيبادي على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للرجبي 2024.

فازت نجمة باريس سان جيرمان بثلاث جوائز أفضل لاعبة في المباراة ضد بوتسوانا وزامبيا وجنوب إفريقيا.

على الرغم من أنها سجلت هدفاً واحداً وقدمت تمريرتين حاسمتين، إلا أن قيادتها وإبداعها ومعدل عملها في خط الوسط كانت من الأسباب الرئيسية التي جعلت نيجيريا تفوز باللقب العاشر القياسي.

ثيمبي كجاتلانا (جنوب أفريقيا، Tigres UANL)

انسحبت اللاعبة البالغة من العمر 29 عاماً من تشكيلة منتخب جنوب أفريقيا للسيدات (بانيانا بانيانا) في بطولة كأس العالم الأخيرة لأسباب شخصية. ومع ذلك، من المتوقع أن تقود هجوم جنوب أفريقيا هذه المرة.

من المتوقع أن تساهم خبرة المهاجم وسرعته في دفع منتخب جنوب إفريقيا نحو تحقيق لقب قاري ثانٍ.

تابيثا تشاوينغا (ملاوي، ليون)

ستشارك مالاوي لأول مرة في بطولة كأس العالم للوافدات في المغرب، وتأمل نجمة ليون في مساعدة بلدها على ترك انطباع محترم في البطولة.

تُعتبر اللاعبة البالغة من العمر 29 عامًا على نطاق واسع واحدة من أفضل المهاجمات في أفريقيا، حيث تتمتع بسجل تهديفي غزير في العديد من الدوريات في أوروبا وآسيا.

سجلت 25 هدفاً في 11 مباراة مع المنتخب الوطني المالاوي، المعروف باسم "سكورتشرز".

سناء مسعودي (المغرب، AS FAR)

سجل مسعودي، أحد أبرز لاعبي الهجوم في المنتخب المغربي، هدفاً في المباراة النهائية التي خسرها المنتخب المغربي أمام نيجيريا بنتيجة 3-2 في النسخة الماضية.

ستشكل شراكة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مع غزلان شباك وابتسام جريدي تهديدًا خطيرًا لدفاعات الخصوم.

فازت بجائزة أفضل لاعبة في بطولة الأندية الأفريقية للسيدات لعامي 2024 و2025.

دوريس بودوا (غانا، هبوعيل القدس)

تألق المهاجم مع منتخب غانا خلال التصفيات، حيث سجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات.

يُعد مهاجم هبوعيل القدس أحد أبرز لاعبي الهجوم في غانا قبل انطلاق البطولة.

حصلت على لقب أفضل لاعبة كرة قدم في غانا لعام 2025.

راشيل كوندانانجي (زامبيا، باي إف سي)

تألق مهاجم فريق باي إف سي مع منتخب زامبيا في بطولة كأس العالم الأخيرة.

سجل كوندانانجي ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في أربع مباريات مع فريق كوبر كوينز.

كما صنع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً التاريخ كأول لاعب زامبي يسجل في ثلاث مباريات متتالية في بطولة كأس العالم للرجبي خلال البطولة.

نجوينار ندياي (السنغال، بورجيه فوت 18)

كان ندياي أحد أبرز المهاجمين في بطولة كأس العالم للوافر 2024، حيث سجل أربعة أهداف في أربع مباريات مع منتخب السنغال.

كانت من بين أفضل الهدافات بعد انتهاء دور المجموعات، متساوية مع المغربية غزلان شباك.

أدى خروج السنغال من مرحلة خروج المغلوب إلى منعها من إضافة المزيد من الأهداف إلى رصيدها.



