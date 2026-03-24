وصل 13 لاعباً إلى معسكر منتخب نيجيريا (النسور الممتازة) في أنطاليا لخوض مباريات ودية.

شهد معسكر منتخب نيجيريا (النسور الممتازة) في أنطاليا نشاطاً ملحوظاً يوم الثلاثاء بعد وصول 13 لاعباً من أصل 23 لاعباً مدعواً، بحسب التقارير. Completesports.com.

يتواجد فريق إريك شيل في أنطاليا لخوض المباريات الودية الدولية ضد إيران والأردن.

يقيم الفريق في فندق بيليس ديلوكس في أنطاليا.

أليكس إيوبي، وفرانك أونيكا، وبرونو أونيمايتشي، وسيمي أجايي، وموسى سيمون، وبرايت أوساي-صامويل هم بعض من أوائل الواصلين إلى المعسكر.

كما انضم المدعوون الجدد الثلاثة؛ إيمانويل فرنانديز، وييرا كولينز سور، وفيليب أوتيل، إلى زملائهم في الفريق في المعسكر.

ومن المتوقع أيضاً أن يتواجد صامويل تشوكويزي وحارس مرمى أودينيزي مادوكا أوكوي في المعسكر الليلة.

سيجري منتخب النسور الخضراء أول جلسة تدريبية له في تمام الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي (الثانية مساءً بتوقيت نيجيريا) يوم الأربعاء.

اللاعبون في المعسكر

1. فيسايو باشيرو

2. أليكس إيوبي

3. إيمانويل أولواسغون

4. ييرا سور

5. بول أونواتشو

6. فيليب أوتيل

7. ⁠شبه أجايي

8. موسى سمعان

9. فرانسيس أوزوهو

10. برونو أونيمايتشي

11. برايت أوساي-صموئيل

12. ⁠فرانك أونيكا

13. أديبايو أديلي

بقلم أديبوي أموسو



