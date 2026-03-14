تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2026: فريق دي تايغريس يسعى للثأر أمام الفلبين

سيسعى منتخب نيجيريا للسيدات (D'Tigress) للعودة إلى طريق الانتصارات في بطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026 عندما يواجه منتخب الفلبين يوم السبت (اليوم).

افتتح منتخب غرب أفريقيا حملته في البطولة بفوز ساحق على كولومبيا بنتيجة 70-37.

لكن أبطال أفريقيا خسروا بنتيجة 77-60 أمام كوريا في الجولة الثانية.

المدرب الرئيسي لفريق دي تايغريس، رينا واكاما، واثق من أن فريقه سيتعافى من الهزيمة.

"نحن بخير من الناحية النفسية. لن نبالغ في ردة فعلنا تجاه الخسارة. إنها دروس وخسائر. سنستفيد من دروس هذه المباراة وسنحاول أن نتحسن في مباراتنا القادمة"، هكذا صرّح واكاما.

كما علقت واكاما على هزيمة فريقها أمام كوريا.

وأضاف واكاما: "لقد قدموا أداءً رائعاً، وكانوا يتمتعون بقوة بدنية كبيرة، حيث أغلقوا مسارات التمرير وفرضوا رقابة مزدوجة علينا كلما كانت الكرة بحوزتنا. يستحقون الإشادة، لكننا سنتعلم من هذا وسنتحسن".

على الرغم من أن فريق دي تايغريس قد ضمن بالفعل تأهله لكأس العالم لكرة السلة للسيدات التابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة والمقرر إقامتها في سبتمبر، إلا أن البطولة التي ستقام في فرنسا تُعد حدثًا تحضيريًا رئيسيًا قبل الحدث العالمي الأبرز.



