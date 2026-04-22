كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026: منتخب دي تايغريس يقع في المجموعة الثانية الصعبة مع فرنسا والمجر وكوريا

سيواجه منتخب نيجيريا للسيدات (دي تايغريس) منتخبات فرنسا والمجر وكوريا في المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026. Completesports.com.
مهدت القرعة الطريق أمام فريق دي تايغريس لخوض معارك مبكرة مع بعض أقوى الفرق في العالم.
فرنسا، المصنفة الثانية عالمياً، هي المرشحة الأبرز لتصدر المجموعة.
تحتل فرقة D'Tigress المرتبة الثامنة عالمياً، لكنها لا تزال تسعى لتحقيق الاستقرار على مستوى النخبة.
تضيف كوريا الجنوبية (المركز الخامس عشر) والمجر (المركز التاسع عشر) عمقاً وعدم القدرة على التنبؤ.
حجز فريق رينا واكاما مكانه في البطولة بفوزه بلقب بطولة الاتحاد الدولي لكرة السلة للسيدات في أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في العام الماضي، وهو رقم قياسي.
ستواجه ألمانيا المضيفة منتخبات اليابان وإسبانيا ومالي في المجموعة الأولى.
تضم المجموعة ج كلاً من بلجيكا وأستراليا وبورتوريكو وتركيا.
يقع حامل اللقب، الولايات المتحدة الأمريكية، في المجموعة الرابعة مع الصين وجمهورية التشيك وإيطاليا.
ستقام بطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026 في برلين، ألمانيا، في الفترة من 4 إلى 13 سبتمبر 2026.
بقلم أديبوي أموسو