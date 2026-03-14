تصفيات كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026: عودة فريق دي تايغريس بقوة للفوز على الفلبين

حقق فريق "دي تايغريس" النيجيري عودة رائعة في الشوط الثاني ليتغلب على الفلبين بنتيجة 101-84 في مباراتهما الثالثة في تصفيات كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026 التي أقيمت في ليون، فرنسا، يوم السبت.

بعد أن كانت متأخرة بنتيجة 51-42 في الشوط الأول، ظهرت فريق دي تايغريس بقوة أكبر في الشوط الثاني، حيث سجلت 34 و25 نقطة في الربعين الثالث والرابع لتحقق فوزها الثاني في البطولة.

دخل أبطال أفريقيا الحاليون المباراة بعد هزيمتهم أمام كوريا الجنوبية في مباراتهم الثانية.

أجرى المدرب الرئيسي رينا واكاما تغييرًا واحدًا على التشكيلة الأساسية، حيث أدخل فيكتوريا ماكولي بدلاً من آمي أوكونكو، وافتتحت دي تايغريس التسجيل من خلال إيزين كالو، لكن الصعوبات المبكرة في التسديد وفقدان الكرة سمحت للفلبين بالتقدم 26-21 بعد الربع الأول.

كانت نيجيريا متأخرة بنتيجة 51-42 في الشوط الأول، حيث تصدرت نيكول إينابوسي قائمة الهدافين برصيد 13 نقطة، تليها إيزين كالو (9 نقاط) وإيفونانيا أوكورو (4 نقاط).

في الشوط الثاني، استعادت دي تايغريس السيطرة تدريجياً، حيث شددت دفاعها واستغلت فرص الهجمات المرتدة السريعة.

وبحلول نهاية الربع الثالث، كانت نيجيريا متقدمة بنتيجة 77-72 ووسعت تقدمها في الفترة الأخيرة بفضل مساهمات إليزابيث بالوغون وفيكتوريا ماكولي وسارة أوغوك.

تصدرت فيكتوريا ماكولي قائمة هدافي نيجيريا للمباراة الثالثة على التوالي برصيد 16 نقطة، بينما أضافت نيكول إينابوسي 15 نقطة و12 متابعة. وسجلت إليزابيث بالوغون 14 نقطة، وساهمت إيزين كالو بـ 13 نقطة وسبع تمريرات حاسمة، كما سجلت إيفونانيا أوكورو ومورجاناتو موسى أكثر من عشر نقاط. وهذه هي المرة الأولى في التصفيات التي تضم فيها نيجيريا ست لاعبات يسجلن أكثر من عشر نقاط.

سيطرت دي تايغريس على الكرات المرتدة بنتيجة 58-33، بما في ذلك 18 كرة مرتدة هجومية و40 كرة مرتدة دفاعية، وسجلت 36 تمريرة حاسمة، وتفوقت على الفلبين في منطقة الطلاء بنتيجة 52-30، وحققت أفضلية 10-5 في نقاط الفرصة الثانية.

سجلت نيجيريا 101 نقطة، وهو رقم قياسي جديد في تصفيات كأس العالم لكرة السلة للسيدات التابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة، متجاوزة رقمها القياسي السابق البالغ 76 نقطة، وتمثل هذه المرة الأولى التي تسجل فيها أكثر من 100 نقطة في تصفيات كأس العالم لكرة السلة للسيدات التابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة منذ مباراة كأس أفريقيا لكرة السلة للسيدات 2019 ضد الكاميرون.

وفي الوقت نفسه، سيواجه منتخب دي تايغريس نظيره الفرنسي المضيف في مباراته القادمة يوم الأحد.



