تصفيات كأس العالم للسيدات 2026: منتخب دي تايغريس يتلقى خسارته الثانية بعد سقوطه أمام فرنسا المضيفة

خسر منتخب نيجيريا للسيدات (D'Tigress) مباراته الثانية في بطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026، حيث سقط بنتيجة 93-86 أمام فرنسا المضيفة يوم الأحد.

دخل أبطال أفريقيا المباراة على أمل تحقيق فوزهم الثالث في أربع مباريات، بينما كان الفرنسيون يستهدفون فوزهم الرابع على التوالي بعد انتصاراتهم على الفلبين وكولومبيا وألمانيا.

بدأت فرنسا المباراة بداية إيجابية حيث فازت جانيل سالون بالكرة الافتتاحية على مرجاناتو موسى، قبل أن تسجل ليلى لاكان أولى نقاط المباراة بتسديدة قفزية.

وسع لاكان الفارق بتسديدة قفزية متلاشية، بينما دفعت تسديدة فاليريان أييي القافزة أصحاب الأرض إلى التقدم 6-0 قبل أن تسجل إيزين كالو أول نقاط نيجيريا بتسديدة سلة من تحت السلة.

سيطرت فرنسا على معظم الشوط الأول، متفوقة على فريق دي تايغريس بنتيجة 29-21 في الربع الأول، قبل أن يتعادل الفريقان بنتيجة 28-28 في الربع الثاني، مما منح فرنسا الأفضلية بنتيجة 57-45 عند الاستراحة.

ردّ فريق المدربة رينا واكاما بقوة بعد الاستراحة، محققًا سلسلة رائعة من النقاط بنتيجة 21-15 في الربع الثالث ليقلص الفارق. ومع ذلك، أحكم أصحاب الأرض سيطرتهم على المباراة في المراحل الأخيرة، متفوقين في الربع الأخير بنتيجة 21-20 ليحققوا الفوز ويحافظوا على سجلهم الخالي من الهزائم في البطولة.

ستواجه نيجيريا الآن ألمانيا يوم الثلاثاء، حيث تأمل في إنهاء حملتها التأهيلية بنتيجة إيجابية.

بقلم جيمس أغبيريبي



