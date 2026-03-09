كأس الاتحاد الرئاسي 2026: الأندية تواجه غرامة قدرها مليون نيرة لعدم التزامها بمواعيد المباريات

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، يوم الاثنين، أن الأندية التي لا تلتزم بمواعيد مبارياتها في التصفيات الوطنية التمهيدية لبطولة كأس الاتحاد الرئاسي لهذا العام ستُغرّم بمبلغ مليون نايرا.

أوضحت روث ديفيد، مديرة المسابقات في الاتحاد النيجيري لكرة القدم، هذا الأمر في بيان صدر يوم الاثنين.

كما أعلنت روث أن التصفيات التمهيدية لأقدم مسابقة لكرة القدم في البلاد ستقام في الفترة ما بين 22 مارس و26 أبريل.

ستنطلق التصفيات التمهيدية للولاية يوم الأحد الموافق 22 مارس.

أي نادٍ يتخلف عن الحضور لأي مباراة بعد إتمام التسجيل في المسابقة على مستوى الولاية سيُجبر على دفع مبلغ 500,000 نيرة.

يجب أن تُقام المباريات النهائية في مسابقة الولاية إما يوم السبت 25 أبريل أو يوم الأحد 26 أبريل.

يتعين على كل اتحاد كرة قدم في الولايات والعاصمة الاتحادية تقديم ممثلين اثنين للمسابقة الوطنية في أي من هذين اليومين.



