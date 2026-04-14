نصح اللاعب الدولي النيجيري السابق فرايدي إيكبو مدرب منتخب نيجيريا إريك تشيل بعدم استبعاد لاعبي الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم من قائمة اللاعبين الذين سيتم دعوتهم للمشاركة في بطولة كأس الوحدة 2026.
ستشارك نيجيريا في بطولة كأس الوحدة 2026 في لندن في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2026، في ملعب ذا فالي، موطن نادي تشارلتون أثليتيك لكرة القدم.
بصفتها حاملة اللقب، ستواجه نيجيريا جامايكا وزيمبابوي والهند في هذه البطولة التي تضم أربعة منتخبات احتفالاً بالمجتمعات الأفريقية ومجتمعات الشتات العالمي.
في دردشة مع Completesports.com, صرح إيكبو بأنه ينبغي منح لاعبي الدوري النيجيري الممتاز فرصاً لإثبات جدارتهم في صفوف المنتخب النيجيري.
"ينبغي أن تكون بطولة كأس الوحدة فرصة لمدرب فريق النسور الخضراء لاختيار عدد قليل من لاعبي الدوري النيجيري الممتاز الذين يعتقد أنهم قادرون على المساهمة بشكل إيجابي في المنتخب الوطني الأول."
"ليس لدي أي اعتراض على دعوة اللاعبين الأجانب إلى الفريق، ولكن لا ينبغي تشجيع إهمال اللاعبين في الدوري المحلي لأن لدينا لاعبين ذوي جودة عالية يمكن أن يكونوا ذوي قيمة كبيرة للفريق."
لقد بدأوا من جديد!
تحميل فاشل لكأس العالم 2030.
لا تدعو إلا الأفضل، سواءً كانوا من داخل البلاد أو من خارجها. الإصرار على اللاعبين المحليين بالقوة، حتى وإن كان اللاعبون الأجانب أفضل، هو مجازفة كارثية! دع المدرب يختار فريقه.
مع هذه المجموعة من لاعبي جيل زد، يجب على النيجيريين أن ينسوا أمر اللاعبين المحليين الذين يدخلون فريق النسور الخارقين بطرق غير نزيهة.
لقد قضى الفساد في الاتحاد النيجيري لكرة القدم، ودوري كرة القدم الوطني، والمجلس الوطني للرياضة على ثقتهم وأخلاقهم وإيمانهم بالانضمام مباشرة إلى فريق النسور الخارقين.
**لا يوجد راعٍ، ولا يوجد تخطيط مناسب لتطوير الدوري في البلاد.
بل إنهم ينهبون الأموال صعوداً وهبوطاً.
تصحيح
مع هذه المجموعة من لاعبي جيل زد، يجب على النيجيريين أن ينسوا أمر انضمام اللاعبين المحليين إلى فريق النسور الخارقين مباشرة.
لقد قضى الفساد في الاتحاد النيجيري لكرة القدم، ودوري كرة القدم الوطني، والمجلس الوطني للرياضة على ثقتهم وأخلاقهم وإيمانهم بالانضمام مباشرة إلى فريق النسور الخارقين.
**لا يوجد راعٍ، ولا يوجد تخطيط مناسب لتطوير الدوري في البلاد.
بدلاً من ذلك، فإن إدارة كرة القدم لدينا مشغولة بنهب الأموال صعوداً وهبوطاً.
الفريق المضيف الذي لا يستطيع التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية للفئات العمرية المشتركة (تحت 17 سنة، تحت 20 سنة، تحت 23 سنة)، ناهيك عن التأهل لكأس العالم.
كرة القدم النيجيرية تحتضر.
دع أحدهم يقوم بالإنقاذ.
لا مزيد من UGBADE، KANU، BABAYARO، ORUMA، ADEPOJU، AGHAHOWA، YOBO، MIKEL، OBASI، TAYE-TAIWO NSOFOR، OSHIMEN، CHUKWUEZE. من كرة القدم العمرية. مرة أخرى
عار على إدارة كرة القدم.
أما اللاعبون الذين تم اختيارهم العام الماضي (مثل بابا إدريس، وسوليو إسماعيلا)، فهل يمكن لأحد أن يتباهى بأدائهم المستقبلي؟ معظمهم ليس لديهم ما يستحق الذكر.
**بنيامين فريدريك الذي كان يلعب في فريق الشباب بنادي برينتفورد آنذاك (ولم يكن يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري البطولة الإنجليزية) هو أفضل بكثير من أولئك الذين زعموا أنهم يلعبون في الدوري النيجيري الممتاز.
وهذا يعني أن فرق الشباب في أوروبا أفضل بكثير من ما يسمى بالدوري النيجيري الممتاز.
يا للعار على جميع إدارات كرة القدم النيجيرية.