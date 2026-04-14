كأس الوحدة 2026: إيكبو يحث تشيلي على عدم استبعاد لاعبي الدوري النيجيري الممتاز من منتخب النسور

نصح اللاعب الدولي النيجيري السابق فرايدي إيكبو مدرب منتخب نيجيريا إريك تشيل بعدم استبعاد لاعبي الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم من قائمة اللاعبين الذين سيتم دعوتهم للمشاركة في بطولة كأس الوحدة 2026.



ستشارك نيجيريا في بطولة كأس الوحدة 2026 في لندن في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2026، في ملعب ذا فالي، موطن نادي تشارلتون أثليتيك لكرة القدم.



بصفتها حاملة اللقب، ستواجه نيجيريا جامايكا وزيمبابوي والهند في هذه البطولة التي تضم أربعة منتخبات احتفالاً بالمجتمعات الأفريقية ومجتمعات الشتات العالمي.

في دردشة مع Completesports.com, صرح إيكبو بأنه ينبغي منح لاعبي الدوري النيجيري الممتاز فرصاً لإثبات جدارتهم في صفوف المنتخب النيجيري.



"ينبغي أن تكون بطولة كأس الوحدة فرصة لمدرب فريق النسور الخضراء لاختيار عدد قليل من لاعبي الدوري النيجيري الممتاز الذين يعتقد أنهم قادرون على المساهمة بشكل إيجابي في المنتخب الوطني الأول."



"ليس لدي أي اعتراض على دعوة اللاعبين الأجانب إلى الفريق، ولكن لا ينبغي تشجيع إهمال اللاعبين في الدوري المحلي لأن لدينا لاعبين ذوي جودة عالية يمكن أن يكونوا ذوي قيمة كبيرة للفريق."



