    كرة القدم العالمية

    مباراة فاصلة لتصفيات كأس العالم 2026: إيطاليا تفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي بعد خسارتها بركلات الترجيح أمام البوسنة

    جيمس أغبيريبي

    يستمر غياب إيطاليا عن كأس العالم بعد خسارتها بركلات الترجيح 4-1 أمام البوسنة والهرسك في نهائي الملحق يوم الثلاثاء بعد التعادل 1-1، حسبما أفاد موقع usatoday.com.

    خسرت إيطاليا، بطلة العالم أربع مرات، في مرحلة الملحق لتغيب عن آخر نسختين من كأس العالم (2018 و2022)، وتزامن تأهلها الأخير في عام 2014 مع الظهور الوحيد السابق للبوسنة والهرسك.

    بدأت إيطاليا بداية مثالية، حيث وضعهم مويس كين في المقدمة في الدقيقة 15، لكن أليساندرو باستوني طُرد قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول ليرفع آمال الفريق المضيف.

    تعادلت البوسنة في الدقيقة 79 عن طريق هاريس تاباكوفيتش، وأهدر كل من بيو إسبوزيتو وبريان كريستانتي ركلتي جزاء، بينما لم يخطئ أصحاب الأرض من نقطة الجزاء ليكرروا فوزهم بركلات الترجيح في نصف النهائي على ويلز.


    جيمس أغبيريبي

    جيمس صانع محتوى رياضي ومحلل رياضي. كما غطى مباريات دولية لمنتخبي نيجيريا للرجال والسيدات. فيسبوك: James Agberebi

