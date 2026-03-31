تصفيات كأس العالم 2026: لماذا سأشجع جمهورية الكونغو الديمقراطية على التأهل؟ - نجم سابق في منتخب نيجيريا

صرح المدافع النجم السابق لمنتخب نيجيريا، إيفاني أوديزي، بأنه سيدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية للتأهل لكأس العالم 2026 على حساب جامايكا.

لم يتبق أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية سوى فوز واحد للتأهل لأول مرة إلى كأس العالم منذ مشاركتها الأولى في نسخة عام 1974 في ألمانيا الغربية السابقة.

لضمان التأهل، يجب على جمهورية الكونغو الديمقراطية الفوز على جامايكا في المباراة النهائية الفاصلة التي ستقام اليوم (الثلاثاء) في المكسيك.

وصل منتخب النمور إلى هذه المرحلة من التصفيات بعد فوزه على منتخب نيجيريا "النسور الممتازة" بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في التصفيات الأفريقية في نوفمبر 2025 في المغرب.

والآن، بات المنتخب الكونغولي على وشك المشاركة للمرة الثانية في تاريخه في كأس العالم.

وعن سبب دعمه للفائزين بلقب كأس الأمم الأفريقية مرتين، قال أوديزي على إذاعة بريلا إف إم: "أنا أدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية للمشاركة في كأس العالم لأنني أريد أن يفهم لاعبو النسور الخضراء ما يعنيه التأهل لبطولة كبيرة مثل كأس العالم، خاصة وأن الفريق الذي أقصىك هو الذي حصل في النهاية على التذكرة".

"لذا، فأنا أدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية وأتمنى لهم كل التوفيق."

بقلم جيمس أغبيريبي



