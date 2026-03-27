مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026: جامايكا تفوز على كاليدونيا الجديدة، وتواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية في النهائي

اقتربت جامايكا خطوة أخرى نحو كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزها على كاليدونيا الجديدة 1-0 في نصف نهائي الملحق القاري لكرة القدم في المكسيك صباح يوم الجمعة.

أقيمت المباراة في ملعب أكرون في زابوبان بالمكسيك، حيث قدم الفريق الكاريبي أداءً قوياً ليضمن مكانه في المباراة النهائية الحاسمة.

دخلت جامايكا المواجهة ضد كاليدونيا الجديدة كمرشحة للفوز، لكنها كانت لا تزال بحاجة إلى تقديم أداء منضبط للتغلب على خصومها المصممين.

بعد مباراة حماسية، تمكنت جامايكا من كسر التعادل عندما سجل مهاجم ريكسهام بيلي كادامارتيري هدفًا في الدقيقة 18.

ويعني هذا الفوز أن منتخب ريغي بويز سيواجه الآن جمهورية الكونغو الديمقراطية في المباراة النهائية للتصفيات المقرر إقامتها في 31 مارس في نفس المكان.

سيحصل الفائز في تلك المباراة على مكان في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 الموسعة التي تضم 48 فريقاً.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى، تغلبت بوليفيا على سورينام بنتيجة 2-1 وستواجه العراق على مكان في كأس العالم.

للوصول إلى هذه المرحلة، تغلب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية على منتخب نيجيريا (النسور الممتازة) بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل 1-1 في مباراة الملحق المؤهلة للتصفيات الأفريقية في المغرب.

كان الظهور الوحيد لجمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم في بطولة عام 1974 التي أقيمت في ألمانيا الغربية السابقة.



