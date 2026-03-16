تصفيات كأس العالم 2026: الفيفا يفرض عقوبات على نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية

أفادت صحيفة "بانش سبورتس إكسترا" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرض عقوبات على الاتحاد النيجيري لكرة القدم واتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم على خلفية حوادث تأديبية وقعت خلال المباراة.

فاز منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية على نيجيريا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في المغرب ليتأهل إلى الملحق القاري.

وفقًا لأحدث تقرير تأديبي صادر عن الفيفا بشأن تصفيات كأس العالم، فقد أدين كل من الاتحاد النيجيري لكرة القدم والاتحاد الكونغولي لكرة القدم بارتكاب مخالفات منفصلة خلال المباراة التي أقيمت في 16 نوفمبر 2025.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن نيجيريا عوقبت بسبب انتهاك يتعلق بالنظام والأمن في المباريات، وتحديداً إلقاء المتفرجين للأشياء بموجب المادة 17 والمادة 17.2.ب من قانون الانضباط الخاص بالفيفا، ونتيجة لذلك تم تغريم الاتحاد النيجيري لكرة القدم 1,000 فرنك سويسري.

من جانبهم، تلقى اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية عقوبة أشد بعد أن تبين استخدام مشجعيه لمؤشرات ليزر أو أجهزة إلكترونية مماثلة خلال المباراة. ويخالف هذا الفعل المادة 17.2.د من قانون الانضباط الخاص بالفيفا، ما دفع الفيفا إلى فرض غرامة قدرها 5,000 فرنك سويسري على الاتحاد الكونغولي.

كما اتهم إريك تشيل، مدرب منتخب نيجيريا، مسؤولي جمهورية الكونغو الديمقراطية باستخدام السحر والشعوذة في أعقاب الهزيمة.

وفي الوقت نفسه، تزيد العقوبات من التوقعات بشأن الحكم المتوقع من الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية بشأن احتجاج الاتحاد النيجيري لكرة القدم على الاستخدام المزعوم للاعبين غير المؤهلين من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الملحق الأفريقي، وخاصة في المباراة النهائية.

قدمت نيجيريا الشكوى بعد خسارتها في التصفيات الأفريقية، بحجة أن الاتحاد الكونغولي ضلل الفيفا في تأمين تغيير الجنسية لعدد من اللاعبين المولودين في الخارج.

طالبت العريضة، التي قُدمت في 15 ديسمبر 2025، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتحقيق في الأمر واحتمال استبعاد جمهورية الكونغو الديمقراطية من عملية التأهل.

أدرجت وثيقة الاتحاد النيجيري العديد من اللاعبين المولودين في الخارج الذين شاركوا ضد النسور الخضراء، بما في ذلك ليونيل مباسي، وآرون وان بيساكا، وأكسل توانزيبي، وآرثر ماسواكو، وصامويل موتوسامي، ونغالييل موكاو، ونوح صادقي، وناثانيل مبوكو، وسيدريك باكامبو في التشكيلة الأساسية، بالإضافة إلى البدلاء تيموثي فايولو، وماثيو إيبولو، وجوريس كايمبي، وإيدو كايمبي، وستيف كابوادي، وجيديون كالولو، وميشيل أنج باليكويشا، وماريو سترويكنز.

في الشكوى التي نشرها الصحفي أوساسو أوباييووانا علنًا، زعمت نيجيريا أن العديد من اللاعبين حصلوا على تصريح لتمثيل جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل أيام فقط من مباراة التصفيات الحاسمة، على الرغم من استدعائهم في وقت سابق لهذه المباراة.

بينما يستعد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية لتصفيات كأس العالم، حيث من المقرر أن يواجه الفائز من مباراة نصف النهائي بين كاليدونيا الجديدة وجامايكا في 31 مارس للتأهل إلى كأس العالم، فقد استبعدوا أيضاً اثنين من اللاعبين المتنازع عليهم - ميشيل أنج باليكويشا وماريو سترويكنز - من تشكيلتهم المكونة من 26 لاعباً.



