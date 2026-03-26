كأس العالم 2026: يواجه مشجعو السنغال والجزائر وتونس والرأس الأخضر كفالة تأشيرة بقيمة 15 ألف دولار لدخول الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة تريبيونا أن المشجعين من عدة دول الذين يتوجهون إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 قد يضطرون إلى دفع ما يصل إلى 15,000 دولار لمجرد دخول الولايات المتحدة، في خطوة تثير بالفعل مخاوف كبيرة.

يتأثر المشجعون من دول تشمل السنغال والجزائر وساحل العاج والرأس الأخضر وتونس بسياسة جديدة تتعلق بسندات التأشيرة تم تطبيقها في وقت سابق من هذا العام.

بموجب هذا القانون، يجب على المسافرين المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحية أو تجارية عادية إيداع مبلغ يتراوح بين 5,000 دولار و 15,000 دولار، ولا يتم استرداد هذا المبلغ إلا إذا غادروا البلاد في غضون شروط التأشيرة.

لقد أصبح الوضع أكثر تعقيداً، حيث لا يوجد حالياً أي استثناء واضح للاعبين.

بحسب صحيفة "ذا أثليتيك"، يعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سراً على تأمين استثناءات للوفود الرسمية، بما في ذلك اللاعبين والمدربين والموظفين. ومع ذلك، لا يوجد ما يضمن الموافقة على هذه الاستثناءات.

أكدت السلطات الأمريكية أنه سيتم تقييم جميع طلبات التأشيرة بشكل فردي، وأنه "لا يوجد إجراء" للتنازل التلقائي عن شرط الكفالة.

هذا يعني أنه حتى لاعبي كرة القدم من الدول المتضررة قد يُطلب منهم نظرياً دفع الرسوم نفسها. وفي حين تستمر المفاوضات، يبدو من المستبعد جداً أن يحصل المشجعون على أي استثناء.

كما أن هذه السياسة تنطبق على كل فرد، مما يعني أن العائلات التي تسافر معًا ستحتاج كل منها إلى دفع سندات منفصلة، ​​مما يزيد التكلفة بشكل أكبر.



