كأس العالم 2026: الفيفا يسمح لسبعة مواطنين مزدوجي الجنسية بالمشاركة مع المغرب

حصل المغرب على إذن من الفيفا لاختيار مدافع فولهام عيسى ديوب ولاعب خط وسط أياكس ريان بونيدة من بين سبعة لاعبين تم التعاقد معهم هذا الشهر من قبل المنتخب الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 استعدادًا للنسخة القادمة في أمريكا الشمالية، و16 لاعبًا إجمالاً منذ مارس الماضي، وفقًا لتقرير ESPN.

كان ديوب، البالغ من العمر 29 عامًا، لاعبًا دوليًا في منتخبي فرنسا للشباب وتحت 21 عامًا، وبونيدا من بين ستة لاعبين يبلغون من العمر 20 عامًا أو أقل والذين غيروا أهليتهم هذا الشهر لتمثيل المغرب بعد لعبهم مباريات الشباب مع بلجيكا أو هولندا.

جميعهم لديهم روابط عائلية مباشرة بالمغرب تسمح لهم، ضمن قواعد الفيفا، بتغيير أهليتهم الوطنية، عادةً عندما لا يكون اللاعبون قد لعبوا مباراة تنافسية رسمية مع أول دولة مثلوها.

ديوب وبونيدا ضمن تشكيلة المدرب الجديد محمد وهبي لمباريات ودية استعداداً لكأس العالم ضد الإكوادور يوم الجمعة في مدريد، وباراغواي يوم الثلاثاء في لانس بفرنسا.

في كأس العالم 2026، يقع المغرب في مجموعة تضم البرازيل واسكتلندا وهايتي، حيث يلعبون مبارياتهم على التوالي بالقرب من نيويورك وبوسطن وأتلانتا.

يحصل المغرب على دخول مباشر إلى بطولة 2030 كمضيف مشارك مع إسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى مباريات فردية ستقام في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.

اقرأ أيضا: غوارديولا يعلق على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنح المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية

قام الاتحاد المغربي لكرة القدم، بقيادة فوزي لقجع، وهو شخصية ذات نفوذ متزايد في السياسة الكروية، بتجنيد لاعبين من الشتات في أوروبا بشكل نشط.

ضم الفريق الذي صنع تاريخ كأس العالم في قطر كأول فريق أفريقي يصل إلى نصف النهائي نجوماً مثل حكيم زياش وسفيان أمرابط اللذين كانا لاعبين دوليين شباب في هولندا.

تشمل التغييرات في معايير الأهلية التي وافق عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مارس/آذار لاعب خط الوسط سيف الدين لازار، الذي كان يمثل بلجيكا، والذي لعب سابقًا مع نادي بونيدا وجينك.

اللاعبون الذين انتقلوا إلى المغرب من هولندا هم بنيامين خضري وسامي بوهودان، وكلاهما يبلغ من العمر 18 عامًا من نادي آيندهوفن، ومدافع أوتريخت البالغ من العمر 20 عامًا وليد أغوجيل، وأيود ورغي البالغ من العمر 18 عامًا من نادي فينورد.

كما وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تغيير أهلية تسعة لاعبين آخرين من مارس إلى ديسمبر من العام الماضي، من فرنسا وبلجيكا وهولندا والنرويج.



