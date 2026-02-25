تصفيات كأس العالم 2026: أبرز الأندية الأوروبية العملاقة التي غابت عن البطولات الثلاث الأخيرة

تشتد المنافسة على كأس العالم لكرة القدم 2026، ومرة ​​أخرى، تكافح بعض أكبر دول أوروبا في كرة القدم لتجنب خروج صادم آخر.

في هذا الفيديو، نستعرض أبرز المنتخبات الأوروبية التي غابت عن نسخ كأس العالم الثلاث الأخيرة، بما فيها إيطاليا وألمانيا وهولندا والدنمارك. من هزائم إيطاليا المؤلمة في الملحق أمام مقدونيا الشمالية، إلى انهيار هولندا الدراماتيكي في تصفيات 2018، نستكشف كيف أخفقت بعضٌ من أعرق فرق كرة القدم في تحقيق حلمها على أكبر مسرح كروي في العالم.

هل تستطيع إيطاليا وألمانيا التعافي في عام 2026؟ أم أن التاريخ سيعيد نفسه مرة أخرى؟

