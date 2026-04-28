تصفيات دورة الألعاب الأولمبية 2028: فريق سوبر فالكونز يتعرف على منافسيه يوم الأربعاء

سيتعرف منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) على خصومه في تصفيات كرة القدم النسائية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس هذا الأسبوع.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) يوم الثلاثاء أن قرعة سلسلة التصفيات الأفريقية ستجرى يوم الأربعاء في مقره الرئيسي بالقاهرة، مصر.

من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وسيتم بثه مباشرة على قناة CAF TV.

سيشارك ما مجموعه 35 منتخباً وطنياً، بما في ذلك منتخب سوبر فالكونز، في التصفيات التي ستقام على مدار خمس جولات.

أما الدول الأخرى فهي؛ الجزائر، أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، غانا، غينيا.

كينيا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريشيوس، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيشيل، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي هي الدول الأخرى التي ستشارك في التصفيات.

سيحجز فريقان مقعدي أفريقيا في بطولة كرة القدم النسائية ضمن دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

مثّل فريقا "سوبر فالكونز" و"كوبر كوينز" من زامبيا القارة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس، فرنسا.



