تصفيات دورة الألعاب الأولمبية 2028: منتخب الصقور ينتظر السودان أو جزر القمر في الدور الثاني

سيواجه منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) الفائز من مباراة السودان وجزر القمر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2028.

أقيمت مراسم القرعة في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) في القاهرة، مصر، يوم الأربعاء.

تتألف التصفيات من خمس جولات إقصائية تُقام بنظام الذهاب والإياب.

من المقرر أن يتقابل منتخبا السودان وجزر القمر في الجولة الأولى بين 1 و9 يونيو، وسيتأهل الفائز لمواجهة منتخب "سوبر فالكونز".

ستقام الجولة الثانية من التصفيات في الفترة ما بين 5 و 13 أكتوبر.

سيحجز فريقان مقعدي أفريقيا في بطولة كرة القدم النسائية ضمن دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

مثّلت نيجيريا وملكات النحاس في زامبيا القارة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس، فرنسا.

بقلم أديبوي أموسو




