23 لاعباً طُردوا بالبطاقة الحمراء بعد شجار جماعي في نهائي كأس البرازيل

أفادت بي بي سي سبورت أنه تم إصدار بطاقات حمراء لـ 23 لاعباً بعد اندلاع شجار جماعي بين ناديي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو البرازيليين في نهائي بطولة كامبيوناتو مينيرو.

سجل كايو خورخي هدف الفوز في بيلو هوريزونتي، حيث تغلب كروزيرو، بقيادة المدرب البرازيلي السابق تيتي، على غريمه أتلتيكو بنتيجة 1-0 ليصبح بطل ولاية ميناس جيرايس لأول مرة منذ عام 2019.

لكن المباراة شابتها مشاجرة عنيفة في الثواني الأخيرة، مما أجبر أفراد الأمن والشرطة العسكرية على التدخل، وأدى ذلك إلى طرد 23 لاعباً، من بينهم مهاجم أتلتيكو السابق البرازيلي هالك، بأثر رجعي.

بدأ الاشتباك الجماعي عندما دفع حارس مرمى أتلتيكو إيفرسون كريستيان إلى الأرض ووضع ركبته على صدر لاعب خط وسط كروزيرو، الذي اصطدم به أثناء مطاردة كرة سائبة.

واجه زملاء كريستيان إيفرسون على الفور، ودفعوا الحارس نحو قائم المرمى، مما أدى إلى مشاكل أوسع نطاقاً حيث انضم المزيد من اللاعبين بينما حاول أفراد الأمن الفصل بين الفريقين.

على الرغم من عدم إصدار الحكم ماتيوس ديلجادو كاندانكان أي بطاقات حمراء خلال المباراة، إلا أن وكالة الأنباء البرازيلية غلوبو ذكرت أنه تم طرد 23 لاعباً خارجياً لاحقاً لأن الشجار منع مسؤول المباراة من إظهار البطاقات في الملعب.

تلقى كروزيرو 12 لاعباً، من بينهم هداف الفريق خورخي، طُردوا من الملعب. وكان من بين اللاعبين الأحد عشر الذين طُردوا من أتلتيكو مدريد، الظهير الأيسر السابق لأتلتيكو مدريد ونوتنغهام فورست، رينان لودي، وهالك.

قال هالك بعد الحادث: "إنه لأمر مؤسف".

"لا يمكننا أن نكون قدوة في هذا الأمر لأنه سيؤدي في النهاية إلى تداعيات في جميع أنحاء العالم. تقع على عاتقنا مسؤولية حماية صورتنا وصورة المؤسسة."

لم يحقق كل من أتلتيكو وكروزيرو أي فوز بعد أربع مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ويحتلان المركزين 17 و19 على التوالي في الدوري البرازيلي الممتاز.



