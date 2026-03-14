خمس دول تأهلت ثم انسحبت من نهائيات كأس العالم لكرة القدم

في أعقاب الصراع المستمر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، أعلن وزير الرياضة الإيراني، أحمد دونيمال، أن الدولة الواقعة في غرب آسيا لن تشارك في كأس العالم 2026.

ستستضيف كندا والمكسيك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقرر انطلاقها في 11 يونيو 2026، وستضم المجموعة السابعة منتخب إيران إلى جانب نيوزيلندا وبلجيكا ومصر.

ومع ذلك، كشف دونيامال عن نيتهم ​​مقاطعة البطولة خلال مقابلة تلفزيونية.

مع اقتراب موعد انطلاق البطولة بعد بضعة أشهر فقط، يلقي جيمس أغبيريبي من موقع Completesports.com نظرة على خمس دول انسحبت سابقاً من كأس العالم بعد تأهلها.

أوروغواي (كأس العالم 1934)

فاز منتخب أوروغواي بأول بطولة لكأس العالم لكرة القدم أقيمت عام 1930 على أرضه، وذلك بفضل فوزه بنتيجة 4-2 على منتخب الأرجنتين، وهو منتخب آخر من أمريكا الجنوبية، في المباراة النهائية.

ومع ذلك، انسحب منتخب أوروغواي من نسخة عام 1934 في إيطاليا، وفشل في الدفاع عن لقبه احتجاجًا على عدم سفر العديد من الفرق الأوروبية إلى أمريكا الجنوبية للمشاركة في بطولة عام 1930.

النمسا (كأس العالم 1938)

أقيمت النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للرجال لكرة القدم في فرنسا، وكانت النمسا من بين الفرق التي تأهلت.

بل إن المنتخب النمساوي كان يُعتبر أحد المرشحين الأوفر حظاً للفوز باللقب بعد أدائه الرائع قبل انطلاق كأس العالم.

لكن الفريق انسحب بعد أن ضمت القوات النازية، بقيادة الزعيم الألماني الراحل أدولف هتلر، البلاد في ذلك الوقت.

انضم بعض اللاعبين النمساويين إلى المنتخب الألماني، على الرغم من أن اللاعب النجم ماتياس سينديلار رفض تمثيل الألمان.

فرنسا (كأس العالم 1950)

خسرت فرنسا، بطلة العالم مرتين، أمام يوغوسلافيا السابقة في الجولة التأهيلية الأخيرة لكأس العالم 1950.

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعوة إلى المنتخب الفرنسي للمشاركة في البطولة بعد انسحاب تركيا، وهو ما قبلوه في البداية وتم إدخالهم في القرعة.

إلا أن فرنسا انسحبت لاحقاً، مشيرة إلى حجم السفر المطلوب بين الملاعب لمباريات مجموعتها.

الهند (كأس العالم 1950)

تأهلت الهند لكأس العالم لكرة القدم 1950 في البرازيل بعد انسحاب جميع الفرق الأخرى في مجموعتها المؤهلة.

إلا أن الهند انسحبت قبل بداية البطولة بقليل بسبب تكاليف السفر، على الرغم من عرض الفيفا دفع نفقات سفر الفريق.

رغم شيوع الاعتقاد بأن انسحاب الهند كان بسبب حظر الفيفا للعب حفاة، إلا أن قائد الفريق آنذاك، سايلين مانا، نفى هذا الادعاء. ومنذ ذلك الحين، لم تتأهل الهند لأي بطولة كأس عالم أخرى.

تركيا (كأس العالم 1950)

وكان المنتخب التركي من بين المنتخبات التي انسحبت من بطولة كأس العالم لكرة القدم 1950 في البرازيل.

تغلبت تركيا على سوريا بنتيجة 7-0 في الجولة الأولى من التصفيات وتأهلت إلى الجولة النهائية بعد انسحاب الأخيرة من مباراة الإياب.

ثم حسم الأتراك تأهلهم التلقائي لكأس العالم بعد انسحاب منافسيهم في الجولة الأخيرة، النمسا.

ومثل خصومهم في التصفيات، انسحبت تركيا أيضاً، مشيرة إلى صعوبات مالية، بما في ذلك تكلفة السفر إلى أمريكا الجنوبية.



