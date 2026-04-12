خمسة لاعبين على أهبة الاستعداد لظهورهم الأول مع منتخب نيجيريا في كأس الوحدة 2026

سيتوجه منتخب النسور الخضراء إلى بطولة كأس الوحدة 2026 في لندن مع تركيز واضح على إعادة بناء الفريق، واكتشاف المواهب، والتحسين التكتيكي قبل التصفيات الحاسمة لكأس العالم وكأس الأمم الأفريقية.



مع توقع أن يستخدم المدرب الرئيسي إريك شيل البطولة الاستعراضية لتقييم الخيارات الناشئة، فإن المنافسة - التي تضم جامايكا وزيمبابوي والهند - توفر منصة مناسبة لدمج الوجوه الجديدة في التشكيلة الوطنية.



أوغسطين أخيلومين يسلط الضوء على خمسة لاعبين يمكنهم اغتنام الفرصة للحصول على أول مشاركة لهم مع منتخب النسور الخضراء في كأس الوحدة.





آرثر أوكونكو (ريكسهام)



بعد موسم رائع حقق فيه أوكونكو إنجازاً بارزاً مع فريق ريكسهام في دوري البطولة الإنجليزية، حيث يسعى حالياً للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، يأمل أوكونكو - الذي غيّر ولاءه مؤخراً لتمثيل منتخب النسور الخضراء على المستوى الدولي - في الظهور لأول مرة مع الفريق الأول في بطولة كأس الوحدة الشهر المقبل في لندن.

يشتهر حارس المرمى النيجيري بردود فعله السريعة، وسيكون حريصاً على استغلال البطولة كفرصة للمنافسة على مركز حارس المرمى الأساسي في منتخب النسور الخضراء إلى جانب أسماء لامعة مثل...

مادوكا أوكوي وفرانسيس أوزوهو.



مايكل كايودي (برينتفورد)



قد يحصل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، المولود في إيطاليا لأبوين نيجيريين، على فرصة تمثيل منتخب النسور الخضراء في بطولة كأس الوحدة القادمة بعد أن تجاهله المدرب السابق لمنتخب الأزوري، جينارو جاتوزو، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على الرغم من مستواه القوي.



ومن المثير للاهتمام أن مسؤولي الاتحاد النيجيري لكرة القدم حريصون على تسهيل عقد اجتماع فردي مع مدافع برينتفورد في محاولة لجعله متاحًا للمشاركة في البطولة.



تُضفي سرعة كايودي وقوته البدنية ورمياته الطويلة المميزة أبعاداً هجومية جديدة على فريق النسور الخضراء.



لقد كان أداؤه مثيراً للإعجاب هذا الموسم مع برينتفورد، حيث شارك في 30 مباراة، وسجل هدفاً واحداً، وحصل على ست بطاقات صفراء.



كينجسلي أوسيزيل إيهيزيبو (أودينيزي)



قد يحقق مدافع أودينيزي، الذي أعرب باستمرار عن اهتمامه باللعب مع منتخب النسور الخضراء، طموحه أخيرًا في بطولة كأس الوحدة 2026.



تم استدعاء إهيزيبو إلى منتخب النسور الخضراء من قبل المدرب السابق جيرنوت روهر لمباراة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 ضد سيراليون في مارس 2020، لكن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تأجيل المباراة.

ولد في ألمانيا لأبوين نيجيريين ونشأ في هولندا، وقد تعهد بمستقبله الدولي لنيجيريا على حساب بلد نشأته.



لقد مثّل هولندا على مستوى تحت 21 عامًا، وإن كان ذلك في مباريات غير ملزمة.

يستطيع الظهير الأيمن اللعب في أي مكان على طول الجناح ويمتلك تقنية رائعة، بالإضافة إلى الصفات البدنية التي تجعله مناسبًا تمامًا لفريق النسور الخضراء.



تيم ايروجبونام (إيفرتون)



قد تكون بطولة كأس الوحدة لعام 2026 بمثابة منصة للاعب خط وسط إيفرتون ليخوض أول مباراة له مع منتخب النسور الخضراء، بعد أن أبدى بالفعل اهتمامه بتمثيل نيجيريا على المستوى الدولي.



ولد في إنجلترا، وقد مثل البلاد على مستوى الشباب، بما في ذلك كونه جزءًا من الفريق الذي فاز ببطولة أوروبا تحت 19 عامًا 2022.



يُعتبر إيروغبونام لاعب خط وسط قوي البنية ومتعدد الاستخدامات، يُقارن بويلفريد نديدي، ولديه القدرة على اللعب في كل من الأدوار الدفاعية وأدوار خط الوسط المركزي.



إن إمكانية انضمامه ستعزز خيارات خط وسط نيجيريا قبل البطولات المستقبلية، بما في ذلك تصفيات كأس الأمم الأفريقية.



فيمي عزيز (ميلوول)



وبحسب التقارير، فإن جناح ميلوول مستعد ولديه حافز كبير لتمثيل نيجيريا، مع احتمال استدعائه لمنتخب النسور الخضراء للمشاركة في كأس الوحدة 2026 بعد أدائه الرائع مع نادي البطولة هذا الموسم.

يُعتبر عزيز، المعروف بسرعته ومباشرته، إضافة قوية لفريق النسور الخضراء، ويمكن أن يوفر منافسة صحية على الجناح الأيمن.



يخضع عزيز، المؤهل لتمثيل نيجيريا من خلال والده، لمراقبة دقيقة من قبل المدرب الرئيسي إريك تشيل.



