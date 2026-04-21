إصابة 50 شخصاً جراء اندلاع أعمال عنف في مباراة كرة قدم في باراغواي

أصيب نحو 50 شخصاً بجروح عندما تم تعليق مباراة كرة قدم من الدرجة الأولى في باراغواي بعد اندلاع اشتباكات بين المشجعين والشرطة في ملعب مكتظ بالجماهير في العاصمة يوم الأحد.



تجدر الإشارة إلى أن المباراة بين نادي أولمبيا وسيرو بورتينو توقفت بعد 29 دقيقة بسبب أعمال عنف في المدرجات.



أفادت التقارير أن شهود عيان قالوا إن الاضطرابات بدأت عندما انفجرت مفرقعات نارية في القسم المخصص لجماهير سيرو بورتينيو. وسرعان ما تصاعدت التوترات، مما أدى إلى مواجهات بين المشجعين وقوات الأمن، الأمر الذي حال دون استمرار المباراة.

أفادت قوات الأمن بإصابة ستة ضباط على الأقل، أحدهم في حالة خطيرة، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى.



وجاء في بيان صادر عن الشرطة المحلية: "تحرك ضباط الشرطة على الفور لضمان سلامة الحاضرين"، وأضاف البيان أنهم يعملون على "تحديد هوية من حرضوا على النزاع حتى يتم معاقبتهم ومنعهم من حضور الأحداث الرياضية المستقبلية".



يتصدر أولمبيا حاليًا الدوري الوطني، بينما يحتل سيرو بورتينو المركز الثاني، مما يزيد من حدة التوتر في أعقاب المباراة الملغاة.



