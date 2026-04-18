ستة لاعبين بارزين اختاروا تمثيل نيجيريا بعد مشاركتهم مع منتخبات إنجلترا للشباب

يُساهم عدد متزايد من لاعبي كرة القدم مزدوجي الجنسية في إعادة تشكيل قاعدة المواهب النيجيرية، حيث يختار العديد منهم تغيير جنسيتهم بعد تمثيل إنجلترا على مستوى الشباب. وقد ساهمت هذه القرارات، التي غالباً ما تتأثر بمسارات أوضح نحو كرة القدم الدولية الاحترافية والهوية الشخصية، في تعزيز قوة منتخب النسور الخضراء على مر السنين.

أحدث المنضمين إلى هذه القائمة هو حارس مرمى ريكسهام، آرثر أوكونكو، الذي وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأسبوع الماضي على تغيير ولائه الدولي. ويؤكد هذا التحول اتجاهاً راسخاً لدى اللاعبين ذوي الأصول النيجيرية لاختيار تمثيل نيجيريا على المستوى الدولي بعد مشاركتهم المبكرة مع منتخبات إنجلترا للشباب.

من الفائزين بكأس الأمم الأفريقية إلى الشخصيات الرئيسية في التشكيلات الأخيرة، قدم هؤلاء اللاعبون مساهمات كبيرة في حظوظ نيجيريا الدولية.

في هذه القطعة ، Completesports.com's AdEBOYE ​​AMOSU يسلط الضوء على ستة لاعبين بارزين في كرة القدم انتقلوا من صفوف منتخبات الشباب الإنجليزية إلى منتخب النسور الخضراء.

فيكتور موسى

مثّل هذا الجناح الماهر منتخب إنجلترا في فئتي تحت 16 و17 عامًا. وكان موسيس ضمن تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا 2007 في بلجيكا، وكأس العالم تحت 17 عامًا 2007.

قام اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، والذي يلعب حالياً لنادي كايزر في الدوري الكازاخستاني الممتاز، بتغيير ولائه في عام 2011.

كان موسى جزءًا من تشكيلة نيجيريا الفائزة في كأس الأمم الأفريقية 2013، كما شارك مع منتخب النسور الخضراء في كأس العالم لكرة القدم 2018.

سجل 12 هدفاً في 38 مباراة مع منتخب النسور الخضراء.

ألكس إيووبي

مثّل أليكس إيوبي إنجلترا في البداية على مستوى الشباب، وحصل على 11 مباراة دولية عبر مختلف الفئات العمرية، قبل أن يغير ولاءه إلى نيجيريا في عام 2015.

نجم فولهام، الذي ظهر لأول مرة مع منتخب النسور الخضراء في مباراة ودية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2015، أثبت نفسه على مر السنين كواحد من اللاعبين الرئيسيين في الفريق.

شارك في 98 مباراة مع أبطال أفريقيا ثلاث مرات، وشارك في أربع بطولات لكأس الأمم الأفريقية.

علا إينا

تعهد الظهير متعدد المواهب بتمثيل نيجيريا دولياً في مايو 2017، بعد أن سبق له تمثيل إنجلترا في مختلف الفئات العمرية.

تم اختيار آينا ضمن التشكيلة الأولية المكونة من 30 لاعباً لنيجيريا لكأس العالم 2018 في روسيا، لكنه فشل في الوصول إلى القائمة النهائية.

تم استدعاء اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لاحقًا إلى منتخب النسور الخضراء بعد البطولة للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

تم اختياره ضمن تشكيلة منتخب النسور الخضراء لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، كما شارك بانتظام في نسختي 2021 و2023.

أديمولا لوكمان

كان لوكمان ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي الذي فاز بكأس العالم تحت 20 سنة لكرة القدم عام 2017. وفي العام نفسه، رفض فرصة تغيير ولائه إلى نيجيريا.

رفض نجم أتلتيكو مدريد تمثيل نيجيريا مرتين في عام 2018 قبل أن يوافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على طلبه باللعب مع منتخب النسور الخضراء في فبراير 2022.

شارك الجناح لأول مرة مع منتخب النسور الخضراء ضد منتخب النجوم السوداء الغاني في الشهر التالي.

شارك لوكمان مع منتخب نيجيريا في بطولتين لكأس الأمم الأفريقية (2023 و2025)، وحصل على مكان في فريق البطولة في كلتا المناسبتين.

شولا عميوبي

لعب مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق لمدة ثلاث سنوات مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً قبل أن يعلن عن رغبته في اللعب لنيجيريا في عام 2009.

ومع ذلك، لم يحصل على موافقة الفيفا لتمثيل أبطال أفريقيا ثلاث مرات إلا في أواخر عام 2011.

أميوبي، الذي كان جزءًا من تشكيلة النسور الخضراء لكأس العالم 2014 في البرازيل، سجل هدفين في 10 مباريات مع منتخب غرب إفريقيا.

سون ألوكو

مثّل الجناح كلاً من إنجلترا ونيجيريا في فئات عمرية مختلفة. وخاض ألوكو أول مباراة رسمية له مع منتخب النسور الخضراء في مباراة ودية ضد جمهورية أيرلندا في مايو 2009.

أدت الإصابة إلى استبعاده من تشكيلة نيجيريا لكأس الأمم الأفريقية 2013.

ثم شارك في سبع مباريات مع منتخب النسور الخضراء، وسجل هدفين.



