أوسيمين بكامل لياقته لن ينقذ غلطة سراي في أنفيلد – سودجي

كشف اللاعب الدولي النيجيري السابق سام سودجي أن مهاجم النسور الخضراء فيكتور أوسيمين، حتى لو كان بكامل لياقته، لن ينقذ غلطة سراي من الخسارة 4-0 أمام ليفربول في مباراة الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على ملعب أنفيلد.



تعرض أوسيمين لكسر في ساعده الأيمن خلال الشوط الأول من مباراة غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، لكنه استمر في اللعب لبقية الشوط قبل استبداله.



تحدث مع كرة القدم الأفريقية، صرح سودجي بأن الأجواء المتوترة في ملعب أنفيلد كانت كافية لكسر أي فريق بغض النظر عما إذا كان أوسيمين موجودًا في الملعب مع غلطة سراي أم لا.



أعتقد أن اللعب في ليفربول كان دائمًا صعبًا. لقد لعبت هناك من قبل؛ كنت أعرف دائمًا أن ملعب أنفيلد سيكون صعبًا على غلطة سراي، حتى بعد خسارتهم 1-0 أمام تركيا. كان من المتوقع أن يكون الأمر صعبًا. قد نقول لو كان أوسيمين لائقًا، لكنني لا أعتقد ذلك. لا أعتقد ذلك. أعتقد أن هذا هو سبب نجاح ليفربول الكبير في أوروبا، لأن اللعب في أنفيلد دائمًا ما يكون صعبًا على الأندية الأجنبية.

"نعم، ربما ظنّ [المدرب] أن أوسيمين سيُنهي المباراة. ظنّ أنه سيتحسّن، لأنه في بعض الأحيان لا يُنصح باتخاذ القرارات بسرعة. لكنني أعتقد أنه كان ينتظر من أوسيمين أن يُخبره بما يُريد فعله. كما تعلم، أحيانًا يكون هناك لاعبون يجب أن تدعهم يُملون عليك ما يجب فعله."



لكن مهلاً، لا أعتقد أن إصابة أوسيمين كانت ستغير شيئاً. أعتقد أنه لو كان لائقاً، لكان ذلك في صالح غلطة سراي، لكن أداء ليفربول والأجواء الحماسية وأهمية المباراة كانت أكبر. لذا، دعونا لا نركز كثيراً على إصابة أوسيمين في خسارتهم. أعتقد أن ليفربول استحق الفوز. ربما ليس بنتيجة 4-0، لكنهم استحقوا الفوز لأن الضغط كان هائلاً.



لا، لا. إنها كرة القدم يا رجل. لقد أخبرتك من قبل، ولحسن حظي، لعبتُ في أنفيلد. أعتقد أن اللعب في أنفيلد اختبارٌ بحد ذاته. صحيح أنهم ربما اختاروا أوسيمين كمهاجم، لكنني لا أعتقد أنهم كانوا ليُعرّضوه للإصابة هناك. أعتقد أنه من المؤسف أن يحدث ذلك، لكنني ما زلت أعتقد أنه لو كان أوسيمين بكامل لياقته، لما فاز غلطة سراي بالمباراة.

