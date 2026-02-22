"فوز عظيم" - أونيكا يعلق على انتصار كوفنتري سيتي على وست بروميتش ألبيون

تحدث فرانك أونيكا، لاعب خط وسط كوفنتري سيتي، عن فوز فريقه خارج أرضه على وست بروميتش ألبيون. Completesports.com التقارير.

حقق فريق فرانك لامبارد فوزاً ساحقاً على مضيفه بنتيجة 2-0 على ملعب هاوثورنز بعد ظهر يوم السبت.

أحرز إيفرون ماسون-كلارك وجاك رودوني هدفين ليحسما النقاط الثلاث لصالح فريق سكاي بلو.

قدم أونيكا أداءً رائعاً في المباراة، وحصل على لقب رجل المباراة.

حافظ نادي كوفنتري سيتي على صدارة جدول ترتيب دوري البطولة الإنجليزية بعد الفوز.

أونيكا تحتفل بفوز ساحق

أعلن أونيكا أن هذا الفوز خارج أرضه كان فوزاً رائعاً لفريقه.

قال أونيكا: "إنه لأمر رائع حقاً، يعجبني ذلك، سنواصل المسيرة. إنه فوز عظيم خارج أرضنا". سكاي سبورتس.

"أعلم أن الأمر صعب للغاية، لكن الأهم هو الفوز. أنا سعيد لأننا حققنا الفوز اليوم وفي المباراة الأخيرة أيضاً."

مفتاح النصر

وقال أونيكا أيضاً إن التشكيل الدفاعي لنادي كوفنتري سيتي لعب دوراً حاسماً في هذا الفوز المهم.

وأضاف: "أعني، نحن نعلم ذلك خاصة في الشوط الأول عندما حاولوا اختراق دفاعنا، لكننا قررنا البقاء في منطقة الوسط. لا نمنحهم أي فرصة. أعتقد أن هذا ما ساعدنا في الشوط الثاني".

بقلم أديبوي أموسو



