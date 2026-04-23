ميلان وبولونيا مهتمان بأوكولي

يُعدّ كاليب أوكولي محط اهتمام أندية الدوري الإيطالي إيه سي ميلان وبولونيا وتورينو. Completesports.com التقارير.

من المتوقع أن يغادر أوكولي ليستر سيتي هذا الصيف بعد هبوط فريق الثعالب من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (سكاي بيت تشامبيونشيب).

قام نادي بولونيا بأقوى خطوة لإغراء اللاعب الدولي الإيطالي السابق تحت 21 عامًا بالرحيل.

لكن ميلان أجرى أيضاً استفسارات سرية حول اللاعب.

انضم قلب الدفاع إلى ليستر سيتي قادماً من أتالانتا في عام 2024.

يتبقى لأوكولي أربع سنوات في عقده مع أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز السابقين، ولكن من غير المتوقع أن يمنعوا عودته إلى إيطاليا.

سجل هدفاً واحداً وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 29 مباراة بالدوري مع فريق غاري رويت هذا الموسم.



