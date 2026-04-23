أدامز يدعو إلى الاستعدادات الفورية لكأس العالم 2030 لمنتخب النسور الخضراء

أكد مهاجم إشبيلية، أكور أدامز، على ضرورة أن يبدأ منتخب النسور الخضراء الاستعدادات مبكراً لكأس العالم 2026.

غابت نيجيريا عن بطولة 2022 بعد هزيمة مؤلمة في مباراة فاصلة أمام غريمتها التقليدية غانا.

كما سيغيب أبطال أفريقيا ثلاث مرات عن نسخة هذا العام، المقرر أن تستضيفها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وذلك بعد خسارتهم بركلات الترجيح أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في نهائي التصفيات الأفريقية في نوفمبر الماضي.

أدامز يريد تذكرة كأس العالم 2026

يعتقد آدامز أن الفريق يجب أن يتحرك بسرعة وحسم لضمان العودة إلى أكبر مسرح لكرة القدم بحلول عام 2030.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet كاليفورنيا أوساسونا 2.105 1xbet X تعادل 3.595 1xbet اشبيلية 3.81 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء أوساسونا أكثر من 1.5 هدف سجل أوساسونا أكثر من 1.5 هدف في 6 من آخر 10 مباريات على أرضه. أوساسونا أقل من 2.5 هدف سجل فريق أوساسونا أقل من 2.5 هدف في لعبة LaLiga EA Sports في 13 من آخر 15 مباراة. أوساسونا أكثر من 0.5 هدف سجل فريق أوساسونا أكثر من 0.5 هدف في لعبة LaLiga EA Sports في 11 من آخر 15 مباراة.

وقال: "نحن اللاعبون أيضاً لدينا دافع قوي لكي لا نخيب آمال أنفسنا والنيجيريين للمرة الثالثة".

"لأنني أعتقد أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على كرة القدم النيجيرية."

"يبدأ التحضير من الآن. يبدأ كل يوم حتى كأس العالم 2030."

"نتطلع إلى ذلك، ونحاول إعادة كتابة القصة."



