    أدامز يدعو إلى الاستعدادات الفورية لكأس العالم 2030 لمنتخب النسور الخضراء

    كان المهاجم النيجيري أكور أدامز مؤثراً بالنسبة لمنتخب النسور الخضراء في كأس الأمم الأفريقية 2025. وكانت قوته البدنية وضغطه المتواصل عنصراً أساسياً في خطة المدرب إريك تشيل التكتيكية.

    أكد مهاجم إشبيلية، أكور أدامز، على ضرورة أن يبدأ منتخب النسور الخضراء الاستعدادات مبكراً لكأس العالم 2026.

    غابت نيجيريا عن بطولة 2022 بعد هزيمة مؤلمة في مباراة فاصلة أمام غريمتها التقليدية غانا.

    كما سيغيب أبطال أفريقيا ثلاث مرات عن نسخة هذا العام، المقرر أن تستضيفها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وذلك بعد خسارتهم بركلات الترجيح أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في نهائي التصفيات الأفريقية في نوفمبر الماضي.

    أدامز يريد تذكرة كأس العالم 2026

    يعتقد آدامز أن الفريق يجب أن يتحرك بسرعة وحسم لضمان العودة إلى أكبر مسرح لكرة القدم بحلول عام 2030.

    وقال: "نحن اللاعبون أيضاً لدينا دافع قوي لكي لا نخيب آمال أنفسنا والنيجيريين للمرة الثالثة".

    "لأنني أعتقد أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على كرة القدم النيجيرية."

    "يبدأ التحضير من الآن. يبدأ كل يوم حتى كأس العالم 2030."

    "نتطلع إلى ذلك، ونحاول إعادة كتابة القصة."


    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

