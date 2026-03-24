آدمز وإيجوك يحصلان على مدرب جديد في إشبيلية

سيعمل ثنائي فريق النسور الخضراء، أكور أدامز وشيديرا إيجوك، الآن تحت قيادة مدرب جديد في إشبيلية بعد تعيين لويس غارسيا بلازا.

أقال نادي إشبيلية مدربه السابق ماتياس ألميدا يوم الاثنين.

وقع بلازا عقداً مع فريق روخيبلانكوس حتى عام 2027.

اقرأ أيضا:إيزي سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب مشكلة في ربلة الساق

وجاء في بيان صادر عن نادي إشبيلية لكرة القدم: "توصل نادي إشبيلية إلى اتفاق مع المدرب لويس غارسيا بلازا (مواليد 1 ديسمبر 1972)، المولود في مدريد، والذي سيتولى قيادة الفريق الأول حتى عام 2027". الموقع الرسمي للنادي.

بدأ المدرب البالغ من العمر 53 عاماً مسيرته التدريبية مع نادي يونيون ديبورتيفا ألتيا الإسباني.

في الآونة الأخيرة، تولى تدريب ديبورتيفو ألافيس. قاد الفريق للصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز، ثم ضمن لهم مكاناً في الدرجة الأولى، قبل أن يغادر مينديزوروزا في ديسمبر 2024.



