سيلعب أدامز وإيجوك تحت قيادة المدرب الجديد في إشبيلية بعد إقالة ألميدا.

سيلعب ثنائي منتخب نيجيريا، أكور أدامز وشيديرا إيجوكي، تحت قيادة مدرب جديد في إشبيلية، بعد إقالة ماتياس ألميدا.

أعلن النادي على موقعه الإلكتروني: "تم إعفاء ماتياس ألميدا من مهامه كمدرب رئيسي للفريق الأول لنادي إشبيلية لكرة القدم".

"يغادر المدرب الأرجنتيني النادي بعد 32 مباراة رسمية كمدرب، 29 منها في الدوري الإسباني و3 أخرى في كأس الملك بعد وصوله في يونيو الماضي."

"يود نادي إشبيلية لكرة القدم أن يشكر ماتياس ألميدا وفريقه على جهوده واحترافيته، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل."

وجاء طرد ألميدا عقب الهزيمة التي مُني بها الفريق على أرضه أمام فالنسيا بنتيجة 2-0 يوم السبت.

انضم اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 52 عامًا، والذي يقضي عقوبة إيقاف لمدة سبع مباريات بسبب مواجهة أحد حكام المباراة، إلى إشبيلية في يونيو.

يحتل حامل الرقم القياسي في الدوري الأوروبي المركز الخامس عشر في الترتيب برصيد 31 نقطة من 29 مباراة، ولم يحقق سوى فوز واحد في آخر ثماني مباريات له في الدوري.



