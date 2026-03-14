أدامز متحمس لتحدي برشلونة – مدرب إشبيلية ألميدا

يقول ماتياس ألميدا، مدرب إشبيلية، إن أكور أدامز في حالة معنوية عالية قبل مباراة فريقه في الدوري الإسباني ضد برشلونة.

سجل أدامز هدفاً في مباراة إشبيلية التي انتهت بالتعادل 1-1 على أرضه أمام رايو فاليكانو في نهاية الأسبوع الماضي.

كان هذا الهدف الأول للاعب الدولي النيجيري في خمس مباريات بالدوري مع فريق الروخيبلانكوس.

سجل أدامز هدفاً في فوز إشبيلية 4-1 على برشلونة في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في أكتوبر الماضي.

كما سجل زميل المهاجم في المنتخب الوطني، تشيديرا إيجوكي، تمريرة حاسمة في المباراة.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet برشلونة 1.31 1xBet X تعادل 6.76 1xBet إشبيلية 9.7 1xBet

ألميدا يدعم آدمز المتحمس

وقال ألميدا إن المهاجم لديه حافز كبير لتقديم أداء مميز مرة أخرى أمام البلوغورانا.

"حسنًا، ما يمكنني قوله هو أنه يبلي بلاءً حسنًا. ومثل جميع زملائه في الفريق، فهو متحمس، ويدرك ما هو على المحك. كل ما نلعب من أجله قريب جدًا، والجميع مهم"، هكذا صرح ألميدا قبل المباراة.

"وكلما سجل المهاجمون، فهذا ما نحتاجه. لذا أقول إنه بعد تسجيل هدف، لا بد أنه يشعر بحافز كبير. خاصة مع الخصم الذي سنواجهه."

بقلم أديبوي أموسو



