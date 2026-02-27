أدامز: نديدي قام بعمل رائع كقائد في كأس الأمم الأفريقية 2025

وصف مهاجم منتخب نيجيريا، أكور أدامز، قيادة ويلفريد نديدي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بأنها تجربة رائعة.



أعلن أدامز، الذي سجل هدفين في البطولة، ذلك في مقابلة على تلفزيون رياضي.



"لقد قام ويلفريد بعمل رائع كقائد، داخل الملعب وخارجه."

وقال أدامز لقناة سبورتي تي في: "فيكتور أوسيمين أيضاً، فهو القائد الثاني، وكذلك موسى سيمون".



تجدر الإشارة إلى أن اللاعب النيجيري الدولي تم تعيينه قائداً لفريق النسور الخضراء بعد اعتزال ويليام تروست-إيكونغ قبل أسابيع قليلة من البطولة في المغرب.



ومن المثير للاهتمام أن نديدي تم تعيينه أيضاً نائباً لقائد بشكتاش بعد لحظات من انضمامه كلاعب حر من ليستر سيتي الصيف الماضي.



