أدامز يشعر بالارتياح بعد إنهاء جفاف إشبيلية التهديفي

أعرب مهاجم إشبيلية، أكور آدامز، عن سعادته بعد إنهاء صيامه التهديفي الذي استمر لخمس مباريات، بحسب التقارير. Completesports.com.

سجل أدامز هدفاً في مباراة إشبيلية التي انتهت بالتعادل 1-1 على أرضه أمام رايو فاليكانو في ملعب رامون سانشيز بيزخوان مساء الأحد.

كان هذا الهدف السابع للاعب الدولي النيجيري في الدوري هذا الموسم.

أكور سعيد بتسجيل هدف آخر

"بالنسبة لي، أهم شيء هو الفوز مع إشبيلية. أعمل بجد كل يوم للفوز بالمباريات"، هكذا صرّح أدامز. الموقع الرسمي للنادي.

اقرأ أيضا:أدامز يسجل هدفه السابع في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليقود إشبيلية للتعادل 1-1 مع رايو فاليكانو

"نعم، تسجيل الأهداف هو وظيفتي. لكن في هذه المرحلة من الموسم، لا يهم إن سجل كيكي أو لوسيان. في النهاية، نحن فريق واحد. نحتاج إلى حصد النقاط. لكن سبعة أهداف... أعتقد أنني كان بإمكاني تسجيل المزيد. لذا أنا ممتن لله، لكنني راضٍ الآن."

تعادل مع رايو فاليكانو

كما علّق آدامز على نتيجة المباراة مع رايو فاليكانو.

وأضاف: "أعتقد أن كل نقطة مهمة في هذه المرحلة من الموسم. نحن نعمل بجد للحصول عليها. لقد حصلنا على نقطة. لكن هناك العديد من الأشياء التي يجب العمل عليها وتحسينها للوصول إلى هدفنا المتمثل في الحصول على ثلاث نقاط".

"نعم، نحن سعداء بحصولنا على نقطة، ولكن ليس بشكل كامل، لأنني أتحمل المسؤولية أيضاً. كانت هناك العديد من المواقف التي كان من الممكن أن تمنحنا التقدم. سنعمل على ذلك وسنكون أفضل في المرة القادمة."

بقلم أديبوي أموسو



