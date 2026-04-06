آدامز يتحسر على هزيمة إشبيلية أمام ريال أوفييدو

أعرب أكور آدامز عن أسفه لهزيمة إشبيلية أمام ريال أوفييدو في مباراة الأحد في الدوري الإسباني على ملعب كارلوس تارتيير البلدي، حسبما ذكرت التقارير. Completesports.com.

خسر فريق الروخيبلانكوس بنتيجة 1-0 أمام مضيفه، مما أعاق فرصهم في تجنب الهبوط هذا الموسم.

تقلص عدد لاعبي فريق لويس غارسيا إلى عشرة لاعبين بعد طرد تانغي نيانزو قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول.

يحتل فريق إشبيلية، الذي لم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات، المركز السابع عشر في جدول الترتيب.

"كانت النتيجة مخيبة للآمال. لم تكن هذه النتيجة التي خططنا لها مع المدرب الجديد، وعلينا أن نتجاوز هذه النتيجة وننسى أمرها في أسرع وقت ممكن"، هذا ما نقلته صحيفة "ذا تايمز" عن أدامز. إلسيفيلستاس.

"لم نخسر بسبب الحكام، ولكن حدثت عدة حوادث ضدنا. على سبيل المثال، كاد جبريل سو أن يكسر ساقه."

سيواجه فريق إشبيلية فريق أتلتيكو مدريد في مباراته القادمة.



