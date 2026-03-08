أدامز يسجل هدفه السابع في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليقود إشبيلية للتعادل 1-1 مع رايو فاليكانو

سجل اللاعب الدولي النيجيري أكور أدامز هدفاً لإشبيلية، لكن ذلك لم يكن كافياً حيث اكتفى الفريق بالتعادل 1-1 على أرضه مع رايو فاليكانو في الدوري الإسباني يوم الأحد.

كان هذا الهدف السابع لآدامز في الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم.

بينما لعب أدامز لمدة 90 دقيقة، تم إدخال تشيديرا إيجوكي في الدقيقة 68.

كما أن هذا التعادل هو الثاني على التوالي في الدوري بالنسبة لحاملي الرقم القياسي في الدوري الأوروبي.

أسفرت أول هجمة مرتدة لإشبيلية عن الهدف الأول في المباراة. اخترق فريق إشبيلية دفاع تشيلسي من الجهة اليمنى، وأرسل قائد تشيلسي السابق سيزار أزبيليكويتا عرضية داخل منطقة الجزاء، ليحولها آدمز إلى الشباك.

وبعد دقيقتين، أتيحت الفرصة لأدامز لتسجيل الهدف الثاني بعد أن مرر له أليكسيس سانشيز الكرة، لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

أتيحت لآدامز فرصة أخرى لتسجيل هدف ثانٍ، لكنه أهدرها بسرعة.

تعادل رايو فاليكانو بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني. وحصل فران بيريز على خطأ على حافة منطقة جزاء إشبيلية بعد أن عرقل أزبيليكويتا.

سدد الجناح الإسباني البالغ من العمر 23 عاماً الركلة الحرة الناتجة في الزاوية العليا للمرمى.

وبهذا التعادل، يحتل إشبيلية المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب الدوري.

بقلم جيمس أغبيريبي



