أديديجي-ستيرنبرغ يسجل هدفاً، وسور يسجل أيضاً في فوز جينك 3-0 على جينت

سجل الجناح النيجيري المولود في ألمانيا، نواه أديديجي-ستيرنبرغ، ونجم منتخب النسور الطائرة السابق، ييرا سور، هدفين في فوز جينك 3-0 على جينت في كأس جوليبر البلجيكية يوم الأحد.

بينما كان هذا هو هدف أديديجي-ستيرنبرغ الأول في الدوري هذا الموسم، سجل سور هدفه الرابع في موسم الدرجة الأولى.

بدأ فريق جينك بداية جيدة بفضل زكريا الوهدي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة.

ثم ضاعف أديديجي-ستيرنبرغ تقدم فريقه بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

ثم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سجل سور هدفاً ليوسع تقدم جينك.

وبهذا الفوز، ارتقى فريق جينك إلى المركز السادس برصيد 38 نقطة في جدول الدوري.

وُلدت أديديجي-ستيرنبرغ لأب نيجيري وأم ألمانية.

انتقل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى بلجيكا وبدأ اللعب مع نادي رويال أنتويرب كلاعب شاب. ثم انتقل إلى نادي إكسلسيور موسكرون البلجيكي، ثم إلى نادي روت فايس أوبرهاوزن الألماني، قبل أن ينتقل إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في عام 2019.

لعب مع بوروسيا مونشنغلادباخ حتى عام 2023 عندما عاد إلى بلجيكا مع جينك، ووقع عقداً حتى عام 2027.

وهو مؤهل لتمثيل ألمانيا ونيجيريا، بالإضافة إلى بلجيكا، التي يمثلها على مستوى تحت 19 عامًا.



