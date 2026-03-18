أديبوجو يشكك في قرار الكاف بتجريد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية 2025

انتقد اللاعب النيجيري الدولي السابق موتيو أديبوجو قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتجريد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية 2025.



يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن قراره مساء الثلاثاء بتتويج المغرب بطلاً بعد شهرين من انتهاء البطولة بشكل مثير للجدل.



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) في بيان يوم الثلاثاء: "تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة"، بعد فوزه بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية، "مع تسجيل النتيجة رسمياً 3-0" لصالح المغرب.



وفي رد فعل على هذا التطور، قال أديبوجو في محادثة مع كرة القدم في أفريقياوذكر أن القرار ليس جيداً لصورة كرة القدم الأفريقية.

"نعم، بالتأكيد. القرار ليس جيداً. إنه ليس جيداً للصورة وكل ذلك."



"إذا كان لا بد من اتخاذ قرار، فيجب أن يكون قد تم اتخاذه منذ فترة طويلة، وليس الآن - ليس بعد شهرين. هذه هي المشكلة التي أواجهها."



أعتقد أن كل هذا الجدل لم يكن ينبغي أن يحدث. لقد فوجئت. لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت إذا كانت هذه هي القواعد المفترضة؟



"لا أعرف ماذا سيفعل المغرب الآن. هل سيحتفلون؟ وماذا عن الاحتفال الذي أقامته السنغال؟"



في المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير في الرباط، انسحب لاعبو السنغال من أرض الملعب، بقيادة المدرب بابي ثياو، احتجاجاً على ركلة جزاء احتسبت لصالح المغرب في وقت متأخر من الوقت الأصلي للمباراة.



بعد استئناف اللعب عقب توقف دام حوالي 15 دقيقة، تصدى حارس المرمى لركلة جزاء سددها المهاجم المغربي إبراهيم دياز. وفي الوقت الإضافي، سجل بابي غي هدف الفوز الحاسم الذي منح السنغال لقب بطولة أفريقيا للمرة الثانية.



