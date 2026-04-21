بطل كأس الأمم الأفريقية يدعم إيهيناتشو للعودة إلى صفوف النسور الخضراء

أيد اللاعب الدولي النيجيري السابق موتيو أديبوجو عودة مهاجم سلتيك كيليتشي إيهيناتشو المحتملة إلى صفوف النسور الخضراء بعد أدائه الأخير.

عانى إيهيناتشو من الإصابات طوال الموسم، وخاصة مشاكل أوتار الركبة المستمرة التي حدت من وقت لعبه منذ انضمامه في الصيف.

على الرغم من الفرص المحدودة، سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ستة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 18 مباراة مع فريق هوبس.

قدم أداءً متميزاً في مباراة نصف نهائي كأس اسكتلندا ضد سانت ميرين، حيث سجل هدفين في الوقت الإضافي ليؤكد جودته أمام المرمى.

دعا أديبوجو، الفائز بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 1994 مع منتخب النسور الخضراء، إلى إعادة المهاجم إلى تشكيلة المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن مستواه الحالي مع فريق سلتيك يستحق التقدير.

بحسب صحيفة سلتيك ستار، نقلاً عن موقع فوتي أفريكا، قال أديبوجو: "لطالما كان كيليتشي لاعباً جيداً جداً ومهاجماً بارعاً، وقد حقق نجاحاً كبيراً على مر السنين. لسوء الحظ، لم تكن الأمور سهلة عليه في السنوات القليلة الماضية".

أنا سعيد بعودته، وهو يقدم أداءً جيداً للغاية مع سلتيك. أعتقد أنه سيتمكن من الحفاظ على هذا المستوى والاستمرار فيه.

"الخبرة مهمة، وإذا كان يقدم أداءً جيداً للغاية، وأعتقد أنه إذا رأى مدربو المنتخب الوطني أنه جدير بالثقة، فإنه لا يزال بإمكانه العودة. أعتقد أنه يمتلك القدرة على العودة إلى الفريق."



