أغو يعود إلى تدريبات فيردر بريمن بعد غيابه شهراً واحداً بسبب الإصابة

عاد اللاعب الدولي النيجيري فيليكس أغو إلى التدريبات بعد غيابه لمدة شهر بسبب الإصابة.

بحسب موقع Deichstube، انضم أغو إلى جانب زميله صامويل مبانغولا إلى آخرين في التدريب يوم الخميس، لكن تسعة لاعبين غابوا عن الحصة التدريبية قبل مباراتهم على أرضهم ضد ماينز.

ألمح مدرب فيردر بريمن، دانيال ثيون، مؤخراً إلى عودة الثنائي، ولكنه أوضح أيضاً مشاركتهما في المباراة القادمة على أرضهما ضد ماينز.

"سيتعين علينا أن نرى كيف ستتطور الأمور بعد ذلك."

كان مبانغولا يعاني من إصابة في الفخذ، بينما يقوم أغو الآن بزيادة عبء العمل تدريجياً بعد إصابة في العضلة المقربة.

وُلد أغو في ألمانيا، وتم استدعاؤه إلى تشكيلة فريق النسور الخضراء لبطولة كأس الوحدة 2025 في مايو 2025.

تم استبعاده من تشكيلة الفريق المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025 بسبب الإصابة.



