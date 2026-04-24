كأس الوحدة 2026: كيف كان أداء منتخب النسور الخضراء في البطولات الست السابقة؟

كأس الوحدة 2026 هي النسخة الرابعة من بطولة كرة القدم الدولية التي ستقام في لندن، إنجلترا. وستُقام البطولة في الفترة من 26 إلى 30 مايو، بمشاركة منتخبات نيجيريا والهند وجامايكا وزيمبابوي.

لطالما استخدم منتخب نيجيريا، الملقب بالنسور الممتازة، البطولات الاستعراضية كمنصات لاختبار عمق التشكيلة، وتجربة التكتيكات، وبناء التماسك قبل المنافسات الدولية الكبرى. وقد وفرت هذه البطولات رؤى قيّمة حول تطور الفريق عبر مختلف الأجيال.

مع تزايد الترقب لبطولة كأس الوحدة 2026 في لندن، تتجه الأنظار إلى الأداء التاريخي لمنتخب النسور الخضراء في بطولات مماثلة. فبينما انتهت بعض المشاركات بخيبة أمل، أظهرت مشاركات أخرى مرونة الفريق وقدرته على تحقيق الانتصارات على الساحة الدولية.

في هذا المقال، يستعرض جيمس أغبيريبي من موقع Completesports.com ست بطولات دعوة سابقة شارك فيها فريق النسور الخضراء، مسلطًا الضوء على النتائج الرئيسية واللحظات البارزة وكيف كان أداء الفريق في مواجهة خصوم متنوعين على مر السنين.

كأس الولايات المتحدة 1995

كانت بطولة كأس الولايات المتحدة لعام 1995 بطولة دعوة لأربع دول نظمها الاتحاد الأمريكي لكرة القدم (USSF) في يونيو 1995.

وشملت الفرق الأربعة المنتخب المضيف الولايات المتحدة، إلى جانب المكسيك وكولومبيا ومنتخب نيجيريا (النسور الخضراء).

لسوء الحظ، كانت بطولة للنسور الخضراء، بقيادة الراحل أمودو شوايبو، حيث خسروا جميع المباريات الثلاث.

وبمشاركة نجوم مثل الراحل بيتر روفاي، وأوستن أوكوشا، وسامسون سياسيا، وشيدي نوانو، وبن إيروها، وجوناثان أكبوبوري، وجودوين أوبارا، خسر منتخب النسور الخضراء بنتيجة 3-2 أمام الولايات المتحدة في مباراتهم الأولى.

وفي مباراتهم الثانية ضد كولومبيا، سقط منتخب النسور الخضراء بهزيمة 1-0 قبل أن يختتموا مشاركتهم بخسارة 2-1 أمام المكسيك.

كأس إل جي 1997

كانت بطولة كأس إل جي لعام 1997 هي النسخة الأولى من بطولة كرة القدم، والتي أقيمت في تونس.

أما الفرق الثلاثة الأخرى التي شاركت إلى جانب تونس فهي منتخب النسور الخضراء والكاميرون وزامبيا.

واجه منتخب النسور الخضراء منتخب الكاميرون في نصف النهائي وانتصر بنتيجة 1-0، بفضل هدف كينيث زيغبو.

وقد أدى الفوز على الكاميرون إلى تأهل منتخب النسور الخضراء لمواجهة تونس المضيفة في المباراة النهائية، والتي فاز بها منتخب شمال أفريقيا بنتيجة 2-0.

كأس كارلسبيرغ 1998

كانت بطولة كأس كارلسبرغ لعام 1998 بطولة كرة قدم لأربع دول أقيمت في هونغ كونغ خلال اليومين الأول والرابع من عطلة رأس السنة الصينية.

كانت هونغ كونغ المضيفة، والنسور الخضراء، وإيران، وتشيلي هي الفرق المشاركة في البطولة.

واجه منتخب النسور الخضراء إيران في نصف النهائي وفاز بنتيجة 1-0 بعد هدف أحمد "يارو يارو" غاربا في الشوط الثاني، بينما تغلب منتخب هونغ كونغ على تشيلي بنتيجة 3-1 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على أرضه.

في المباراة النهائية، فاز منتخب النسور الخضراء على هونغ كونغ بنتيجة 2-0، بأهداف من سامسون سياسيا وباتريك باسكال.

كأس الوحدة 2004

كانت بطولة كأس الوحدة لعام 2004 هي النسخة الثانية، وأقيمت في ملعب ذا فالي، الملعب الرئيسي لنادي تشارلتون أثليتيك، في لندن.

فاز منتخب النسور الخضراء بالبطولة، التي شارك فيها أيضاً منتخبا جمهورية أيرلندا وجامايكا.

بعد فوزهم الساحق على جمهورية أيرلندا بنتيجة 3-0 في مباراتهم الأولى، تغلب فريق النسور الخضراء على جامايكا بنتيجة 2-0 في مباراتهم الثانية.

كأس إل جي 2004



أقيمت بطولة كأس إل جي لعام 2004 في ليبيا وشارك فيها أيضاً منتخبات النسور الخضراء والأردن والإكوادور.

كانت مباراة مخيبة للآمال بالنسبة لمنتخب النسور الخضراء، الذي خسر 2-1 أمام ليبيا في مباراته الأولى، ثم خسر 4-3 بركلات الترجيح أمام الإكوادور بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

تُوّج المنتخب الليبي المضيف بطلاً بعد فوزه على الأردن بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

كأس الوحدة 2025

كانت بطولة كأس الوحدة لعام 2025 هي النسخة الثالثة، وأقيمت في ملعب برينتفورد كوميونيتي في لندن.

الفرق الأربعة التي تنافست هي النجوم السوداء من غانا، وجامايكا، والنسور الخضراء من نيجيريا، وترينيداد وتوباغو.

تُوِّج منتخب نيجيريا (النسور الخضراء) بطلاً بعد فوزه على غانا وجامايكا. تغلب فريق المدرب إريك تشيل على غانا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي الأول، ثم فاز على جامايكا بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.



