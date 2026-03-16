آينا تحتفل بأول جائزة لها كأفضل لاعبة في الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز

أفادت التقارير أن أولا أينا، مدافع فريق نوتنغهام فورست، احتفل بفوزه بجائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى له في الدوري الإنجليزي الممتاز. Completesports.com.

تم تكريم اللاعب الدولي النيجيري لأدائه الرائع في مباراة فريقه نوتنغهام فورست التي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 مع فولهام على ملعب سيتي غراوند بعد ظهر يوم الأحد.

أنهت آينا المباراة المثيرة بأكبر عدد من التدخلات (أربعة)، وأكبر عدد من المواجهات الثنائية التي فازت بها (أربعة).

كما سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا 10 عمليات إبعاد، وثلاث عمليات استعادة، واعتراض واحد.

اقرأ أيضا:أجايي يعرب عن أسفه لخسارة هال سيتي أمام وست بروميتش ألبيون

كاد نجم تشيلسي السابق أن يكسر التعادل في الشوط الثاني، لكن تسديدته اصطدمت بالعارضة.

احتفل آينا بهذا التكريم الفردي عبر حسابه الرسمي على سناب شات.

"الأول على الإطلاق"، نشر صورة لنفسه وهو يحمل الجائزة.

شارك الظهير في 14 مباراة في الدوري مع فريق فورست هذا الموسم وسجل تمريرة حاسمة واحدة.

بقلم أديبوي أموسو



