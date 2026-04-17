حصلت آينا على تقييم جيد جداً في فوز نوتنغهام فورست في مباراة الإياب من الدوري الأوروبي ضد بورتو

حصل مدافع فريق سوبر إيجلز، أولا أينا، على تقييم جيد للغاية بعد أن ساعد فريق نوتنغهام فورست على التغلب على نادي بورتو في مباراة الإياب من ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.

لعب آينا لمدة 90 دقيقة حيث فاز فريق فورست على فريق بورتو الذي لعب بعشرة لاعبين ليتأهل إلى نصف نهائي مسابقة أوروبية لأول مرة منذ عام 1984، حيث سيواجه منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز أستون فيلا.

بعد التعادل 1-1 في البرتغال الأسبوع الماضي، سجل مورغان جيبس ​​وايت الهدف الوحيد في ملعب سيتي جراوند ليضمن مباراة نصف نهائي الدوري الأوروبي ضد أستون فيلا في وقت لاحق من هذا الشهر.

فشل بورتو في الفوز بأي من مبارياته الـ 24 السابقة على الأراضي الإنجليزية، بما في ذلك الهزيمة 2-0 أمام فورست في أكتوبر.



ازدادت المهمة صعوبة بالنسبة للفريق البرتغالي عندما طُرد يان بيدناريك بعد ثماني دقائق فقط بسبب تدخل عنيف على كريس وود.

بعد أدائه الرائع مع فريق فورست، والذي جمعه موقع بي بي سي سبورت، حصل آينا على تقييم 7.40.

كما شارك في مباراة ربع النهائي زميلا آينا في المنتخب النيجيري، تيريم موفي وزيدو سانوسي، اللذان لعبا مع بورتو. وتم استبدال كل من موفي وسانوسي في الشوط الثاني.



بقلم جيمس أغبيريبي



