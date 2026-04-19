آينا: لاعبو نوتنغهام فورست سعداء ببيريرا

صرحت أولا أينا بأن لاعبي نوتنغهام فورست سعداء بالعمل مع المدرب فيتور بيريرا.

حقق فريق "الأشجار الماكرة" فوزاً ساحقاً على بيرنلي بنتيجة 4-1 في ملعب "سيتي جراوند" يوم الأحد لتعزيز فرصهم في البقاء ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تأهل فريق نوتنغهام فورست إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي حيث سيواجه أستون فيلا.

"مع كل شيء، كان هناك بعض الضجيج، ولم يكن الأمر جيدًا"، هكذا قالت آينا. تلفزيون الغابة.

اقرأ أيضا: ميزات آينا، أونيي على مقاعد البدلاء بينما يسحق فورست بيرنلي، مما يعزز آمال البقاء

"لكن الأمور استقرت والجميع يركزون بشكل كامل."

"كل ما يمكنني قوله هو أن النادي واللاعبين والجميع سعداء به (بيريرا) وبطريقة عمله. نحن ننقل هذه السعادة إلى المباريات ولا يمكننا أن نطلب أكثر من ذلك."

قالت آينا عن مباراة نصف النهائي ضد فيلا: "أتطلع إليها. ستكون اختباراً صعباً آخر، لكن الجميع سيستمتع به."

"سيكون الوصول إلى النهائي أمراً رائعاً؛ من المذهل أن نصل إلى هناك في أول محاولة لنا بعد العودة (في أوروبا). علينا أيضاً التركيز على كل مباراة على حدة."



