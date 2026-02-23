أينا: أقوى مدافعة واجهتها على الإطلاق – مادويكي

أفاد تقرير بأن اللاعب الدولي الإنجليزي نوني مادويكي وصف أولا أينا بأنه أصعب مدافع واجهه في مسيرته. Completesports.com.

وقد تقابل الفريقان عدة مرات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُعتبر آينا، الذي بدأ مسيرته الكروية في تشيلسي، حالياً أحد أفضل الأظهرة في إنجلترا.

أثبت اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً نفسه كلاعب أساسي في فريق نوتنغهام فورست منذ وصوله إلى ملعب سيتي غراوند في عام 2023.

وصف مادويكي اللاعب النيجيري الدولي بأنه خصم قوي وذو بنية جسدية قوية.

"سأقدم الزهور لأولا أينا"، هذا ما قاله مادويكي في مقابلة مع قناة TNT Sports.

"لقد لعبت ضده مرتين، وهو دائماً خصم عنيد. قوي جداً، يتمتع بلياقة بدنية عالية. لكنه أيضاً جيد في التعامل مع الكرة. ربما لا ينسب له البعض الفضل في ذلك."

بقلم أديبوي أموسو



