أجايي يعرب عن أسفه لخسارة هال سيتي أمام وست بروميتش ألبيون

أعرب سيمي أجايي عن خيبة أمله من هزيمة هال سيتي أمام وست بروميتش ألبيون، بحسب التقارير. Completesports.com.

تعرض فريق النمور لهزيمة ساحقة بنتيجة 3-0 أمام مضيفه في ملعب هاوثورنز يوم السبت.

سجل كل من جوش ماجا، زميل أجايي، وأون سيلاند هيجيبو، وإسحاق برايس أهدافاً لفريق باجيز في المباراة.

أجايي يتحسر على الهزيمة

"من المخيب للآمال (الخسارة) في هذه المرحلة من الموسم. النقاط الثلاث مهمة للغاية، لذا فإن تفويت فرصة حصدها اليوم ليس ما خططنا له بالطبع"، هكذا صرّح أجايي. الموقع الرسمي للنادي.

"كان من الممكن أن تسير المباراة بشكل مختلف تمامًا في الشوط الأول. عندما كانت النتيجة صفر-صفر، أتيحت لنا فرصتان أو ثلاث فرص جيدة للتسجيل، لكننا لم نستغلها، ثم تقدموا بهدف نظيف، وأصبحت المباراة مختلفة تمامًا."

اقرأ أيضا:الدوري الفرنسي: سيمون يخوض مباراته رقم 200 في مباراة باريس إف سي التي انتهت بالتعادل مع ستراسبورغ

"هذا هو جوهر البطولة. عليك أن تستغل الفرص عندما تسنح لك وأن تحد من قدرات الخصم، وأعتقد أننا منحناهم الكثير من الفرص اليوم."

"يستحقون الإشادة (ويست بروميتش). صحيح أنهم ليسوا في أفضل مراكزهم في الدوري، لكن لديهم الكثير من الجودة في تشكيلتهم، وقد استغلوا سوء حظنا عندما يتعلق الأمر بالبطاقة الحمراء والإصابة. لم يكن يومنا على الإطلاق."

العودة إلى الأفضل

عاد أجايي مؤخراً إلى اللعب مع هال سيتي بعد أن غاب عن الملاعب لمدة شهرين تقريباً بسبب إصابة في أوتار الركبة.

صرح اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً بأنه يعيد اكتشاف إيقاعه تدريجياً.

وأضاف أجاي: "أشعر أنني بحالة جيدة حقاً. لقد كانت هذه ثاني مباراة لي لمدة 90 دقيقة، لذا فأنا أعود إلى كامل لياقتي وأتطلع إلى بذل قصارى جهدي لبقية الموسم".

بقلم أديبوي أموسو



