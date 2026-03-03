أجايي يستعد للعودة إلى هال سيتي بعد فترة غياب بسبب الإصابة

من المتوقع أن ينضم سيمي أجايي إلى تشكيلة هال سيتي لمباراة اليوم (الثلاثاء) في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (سكاي بيت تشامبيونشيب) ضد إيبسويتش تاون بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

تعرض أجايي للإصابة خلال مباراة نيجيريا ضد الفراعنة المصريين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في يناير.

كانت آخر مشاركة للاعب البالغ من العمر 32 عامًا مع هال سيتي ضد ميلوول في ديسمبر.

أجايي يدعم النمور

أكد دين هولدن، مساعد مدرب هال سيتي، أن قلب الدفاع جاهز للمشاركة في المباراة على ملعب بورتمان رود.

قال هولدن: "نحن بخير، لقد تعرضنا لبعض الكدمات والآلام الطفيفة من عطلة نهاية الأسبوع". هال لايف.

"لقد خرج الجميع سالمين، وسنرحب بعودة سيمي إلى الفريق، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لنا."

"لقد غاب لفترة لا بأس بها منذ مباراة كأس الأمم الأفريقية. لم يتدرب كثيراً، لكنه تدرب مجدداً هذا الصباح (الاثنين)، ويبدو أنه بخير، وسيعود قريباً، وهذا يُعدّ دفعة معنوية كبيرة."

انضم قلب الدفاع إلى فريق تايجرز في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.

سجل هدفاً واحداً في 12 مباراة بالدوري مع فريق سيرجي ياكيروفيتش.

بقلم أديبوي أموسو





