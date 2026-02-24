أجايي يُسرّع وتيرة تعافيه من إصابة في أوتار الركبة

أفاد تقرير بأن دين هولدن، المدرب المساعد لنادي هال سيتي، قدّم تحديثاً إيجابياً بشأن إصابة سيمي أجايي. Completesports.com.

تعرض أجايي لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة نيجيريا على الميدالية البرونزية ضد الفراعنة المصريين في كأس الأمم الأفريقية 2025.

كان اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً أحد أبرز لاعبي منتخب النسور الخضراء في البطولة.

أجبرت الإصابة المدافع المخضرم على الغياب عن آخر سبع مباريات لهال سيتي في جميع المسابقات.

وبحسب هولدن، فإن قلب الدفاع يقترب الآن من العودة إلى المشاركة الكاملة.

"سيمي (أجايي) يتحسن، لكنه لم يعد بعد إلى تدريبات الفريق. توبي (كولير) متأخر قليلاً عن سيمي، فهو لا يزال يخضع لبعض التأهيل الفردي"، هذا ما نقلته هولدن. هال لايف.

شارك في 12 مباراة في الدوري مع فريق تايجرز هذا الموسم، وسجل هدفاً واحداً.

بقلم أديبوي أموسو



