أجيبادي، ديميهين، وتسعة لاعبين آخرين يصلون إلى معسكر منتخب كاليفورنيا (سوبر فالكونز) في ياوندي استعداداً للمباريات الودية ضد الكاميرون

أفادت التقارير أن كابتن فريق سوبر فالكونز رشيدات أجيبادي، وأولواتوسين ديميهين، وكريستي أوشيبي، ومونداي جيفت، ونغوزي أوكوبي-أوكيوجيني قد وصلوا جميعًا إلى معسكر الفريق في ياوندي قبل المباريات الودية ضد الكاميرون. Completesports.com.

ومن بين الوافدين الأوائل الآخرين إلى المخيم: أوغبونا غلوري، وكريستوفر بريشوس، وأوميوا جوي، وأونينيزيد إستر، وأولوكو فاطمة، ونكوتشا فافور.

ولا يزال من المتوقع تواجد 14 لاعبين آخرين في المعسكر.

سيخوض فريق جوستين مادوجو أول حصة تدريبية له في وقت لاحق من هذه الليلة.

سيواجه منتخب "سوبر فالكونز" منتخب "اللبؤات التي لا تقهر" في المباراة الودية الأولى في ياوندي يوم السبت.

سيلتقي الفريقان مجدداً في المباراة الودية الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

إنهم يستخدمون المباريات الودية كجزء من استعداداتهم لبطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026 القادمة.

تم وضع منتخب الصقور الخارقة في المجموعة الثالثة مع منتخبات مالاوي وزامبيا ومصر.

تم وضع الكاميرون في المجموعة الرابعة إلى جانب الرأس الأخضر وغانا ومالي.

اللاعبون في المعسكر

بقلم أديبوي أموسو



