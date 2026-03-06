أجيبادي يعرب عن أسفه لتأجيل بطولة كأس العالم للوافكون 2026

أعربت قائدة منتخب نيجيريا للسيدات، رشيدات أجيبادي، عن خيبة أملها إزاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، وفقًا لما ذكرته التقارير. Completesports.com.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الخميس أن البطولة، التي كان من المقرر أن تبدأ في المغرب في 17 مارس، قد تم تأجيلها إلى يوليو 2026.

أعلن الاتحاد القاري لكرة القدم أن القرار اتُخذ نتيجة لظروف غير متوقعة.

بدأت غالبية الفرق الـ 16 المتأهلة بالفعل الاستعدادات للمسابقة وشاركت في مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

لعب منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) مباراتين وديتين ضد منتخب الكاميرون (إندوميتابل ليونيسيس).

لجأت أجيبادي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطها.

"كرة القدم النسائية الأفريقية تستحق أفضل من ذلك"، هكذا علّقت أجيبادي على موقع X مع رمز تعبيري لخيبة الأمل.

ستقام نهائيات كأس العالم للرجبي 2026 الآن في الفترة من 25 يوليو إلى 16 أغسطس 2026، ولم يؤكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد الدولة المضيفة.

بقلم أديبوي أموسو



