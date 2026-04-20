أكانجي: أنا متشوق لتمديد إقامتي مع إنتر ميلان

أعرب مانويل أكانجي، مدافع إنتر ميلان، عن رغبته في البقاء في النادي، مشيراً إلى شعوره بالراحة ونجاحه في التأقلم مع الدوري الإيطالي.



وبينما يركز حاليًا على إنهاء الموسم بقوة، فإنه يتوقع الجلوس لإضفاء الطابع الرسمي على مستقبله مع النادي.



اللاعب الدولي السويسري، في حديث مع موقع النادياعترف بأنه تحدث مع نادي إيه سي ميلان في صيف عام 2025 لكنه شعر أن إنتر ميلان هو الخيار الأنسب.

اقرأ أيضا:أتلتيكو مدريد يؤكد إصابة لوكمان



لقد سهّل عليّ الفريق والمدرب التأقلم بشكل كبير. أشعر براحة كبيرة وأنا ألعب هنا في كلا المركزين، سواء في خط الوسط أو على الجانب الأيمن في خط دفاع ثلاثي. لقد كان موسماً رائعاً حقاً، وسنحاول إنهاءه بقوة.



"إذا فزنا بهذه الألقاب، سيأتي الوقت المناسب للجلوس والتخطيط للمستقبل. أشعر بسعادة غامرة هنا، لكنني لا أعتقد أن الوقت مناسب للحديث عن ذلك. سيأتي ذلك قريباً، لكنني الآن أركز على تقديم أداء جيد."



"تحدثت مع ميلان في الصيف، لكنني اعتقدت أن إنتر ميلان أنسب لي، وأعتقد أن الأمور سارت على ما يرام. تفاوض وكيل أعمالي مع النادي، وكان من الأفضل لي أن آتي إلى هنا."

